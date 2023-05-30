Стало известно, кто может выкупить российские активы Decathlon

Переговоры о приобретении бизнеса французской сети Decathlon в России ведут турецкая FLO Retailing и ливанская Azadea Group.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов по недвижимости и партнеров ритейлера. Сообщается, что в настоящий момент изучаются два варианта сделки: один из них подразумевает выкуп всей российской сети и перезапуск точек по модели франчайзинга, вторая схема аналогична первой, однако предполагает сокращение количества магазинов.

По сведениям собеседников газеты, семья Мюлье, которой принадлежит владеющий сетями Decathlon, Leroy Merlin и Auchan холдинг, ведет активные переговоры с потенциальными покупателями; уточняется, что возможная сделка будет закрыта не раньше осени 2023 года.

Decathlon — крупнейший в мире производитель и продавец спортивных товаров. Выручка основного юрлица ретейлера в РФ — ООО «Октоблу» — составила в прошлом году 15,3 млрд руб. против 28,5 млрд годом ранее, чистый убыток — 7,6 млрд руб. против чистой прибыли в 1,4 млрд в 2021-м. Работу 57 магазинов в России компания приостановила в марте 2022-го.

По информации IBC Real Estate, Decathlon располагает 26 объектами общей площадью более 150 тыс. кв. м, в том числе 25 гипермаркетами и одним складом; согласно данным «СПАРК-Интерфакса», еще 16 магазинов находятся у «Октоблу» в аренде. Как рассказал один из партнеров Decathlon, сеть отказалась от долгосрочной аренды объектов, где можно было расторгнуть договоры без серьезных штрафов; он утверждает, что содержание нынешних активов с момента прекращения работы магазинов в РФ обошлось компании примерно в 1 млрд руб., однако у нее по-прежнему имеется «запас прочности, чтобы занять выжидательную позицию и торговаться с потенциальными покупателями».

Компания по производству одежды и обуви FLO Retailing основана в начале 1960-х, сейчас она работает в 21 стране, управляя обувными сетями и развивая по франшизе марки Kinetix, Polaris, Nine West и Lumberjack. В 2022 году FLO Retailing приобрела российский бизнес компании Reebok, магазины которой теперь называются SneakerBox.

Ливанской Azadea Group владеет компания Daher Group семьи Дахер, которой также принадлежит крупнейший в мире торгово-развлекательный комплекс Dubai Mall. Компания развивает по франшизе более 40 международных брендов, в том числе Decathlon, Adidas, Deichmann, Calzedonia, Mango; в ее портфель входят 600 магазинов в 13 странах, в частности, Алжире, Бахрейне, Египте, Гане, Саудовской Аравии, Ливане, Омане, Катаре и ОАЭ. В октябре Daher Group объявила о покупке российских активов испанской Inditex — в сделку вошло порядка 240 магазинов Zara, Bershka, Pull & Bear; в апреле они заработали под вывесками Ecru, Dub и Maag.