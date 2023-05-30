Столько чипов сколько надо, еще нет, а война за них уже есть

В Японии в последние годы уделяют все больше внимания сфере производства полупроводников, пишет ТАСС. Это происходит на фоне растущей технологической конкуренции. В связи с этим власти намерены создать производственную базу на территории страны для обеспечения экономической безопасности.

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Россия в свою очередь также намерена уделить большое внимание теме производства полупроводников.

По данным агентства Kyodo, к 2030 году Япония намерена втрое (по сравнению с 2020 годом) увеличить объем продаж полупроводников и сопутствующей техники. ТАСС, со ссылкой на материалы издания, передает, что страна доведет объем продаж до 15 трлн иен (около 107 млрд долларов). Также власти намерены в течение 10 лет привлечь дополнительные инвестиции из государственного и частного секторов в размере 10 трлн иен (порядка $71,3 млрд).

Ожидается, что эти средства будут направлены на формирование производственной базы полупроводников и стабильных цепочек поставок. Кроме того, власти Японии планируют стимулировать выпуск чипов, которые впоследствии будут использоваться для развития технологии искусственного интеллекта. Ранее правительство приняло решение выделить дополнительно 260 млрд иен (около 1,8 млрд долл.) на поддержку компании Rapidus, которая займется выпуском передовых чипов.

Сами. Всё сами

Делиться разработками с Россией Япония в свете геополитических событий вряд ли намерена. Однако и в нашей стране разработки не стоят на месте. «Ростелеком», например, заинтересован в создании российского литографа для производства чипов, заявил глава компании Михаил Осеевский. Причем, по его данным, правительство уже занимается этой задачей.

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В интервью газете «Ведомости» он сообщил: в мире существует только один производитель такого оборудования — компания ASML, расположенная в Нидерландах и ничего не продающая нашей стране. Между тем, именно литографическое оборудование используется для производства полупроводниковой продукции.

Технический директор ИМБА ИТ Марат Залотдинов говорит, что в последнее время одна из самых популярных тем в технологическом секторе — искусственный интеллект. Соответственно, все компании, которые занимаются развитием ИИ, достаточно быстро растут в цене и капитализации (пример — рекордный рост на бирже акций Nvidia).

В высокотехнологичной Японии поняли, что одним из факторов развития экономики является производство и развитие полупроводников под ИИ. А основными поставщиками на этом рынке выступают Южная Корея, Тайвань и Голландия). В РФ это пока компенсирующее движение: в первую очередь нужно закрыть риски непоставки иностранных компонентов по официальным логистическим каналам.

Вообще же, уверен Залотдинов, России нужно собственное производство полупроводников под серверные, сетевые и иные стандартные оборудования, которые используются повсеместно. Тогда, при развитии направлений производства и технологий, появятся уже и конкурентные предложения у лидеров рынка.

Семь лет — и отбою нет

Создание литографа — приоритетная задача для производства российских чипов, уверен Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.

«Давно мы не слышали про Японию в плане технологических изысканий и модернизационных проектов — всё информационное пространство заполонили сообщения из Китая и Индии. Но, похоже, страна Восходящего солнца решила о себе напомнить беспрецедентно амбициозным проектом по производству чипов», — говорит он.

По словам аналитика, активизация стран с высокотехнологичной экономикой и предстоящий бум на рынке полупроводников обусловлена двумя обстоятельствами. Первое — непростые отношения Тайваня и Китая (риски вооруженного конфликта остаются высокими, а Тайвань является мировым лидером по производству чипов и полупроводников — на его долю приходится 60% производства), а второе — более позитивное обстоятельство — возрастающая потребность в полупроводниковых изделиях в мире, в том числе для нужд медицины.

Как напоминает Переславский, компания Neuralink, созданная Илоном Маском, получила разрешение на проведение испытаний по вживлению чипов в мозг человека.

«Я считаю, что и Россия не останется в стороне от мировых тенденций. По крайней мере, 20 мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Концепции технологического развития, в которой предусмотрено, в том числе, в течение семи лет наладить отечественное производство полупроводников, чипов и станков их производящих», — отмечает эксперт.

Эта музыка будет вечной

Производство чипов играет значительную роль в экономическом и стратегическом лидерстве, отмечает руководитель направления тестирования и обеспечения качества ИТ-компании SimbirSoft Анастасия Леонтьева.

В 2020—22 годах мир столкнулся с нехваткой полупроводников из-за роста спроса на электронику и нарушения логистических цепочек, напоминает она. Спрос в этот период почти на 30% превышал предложение. Теперь некоторые эксперты прогнозируют сохранение дефицита полупроводников до 2023—24 годов. И мировые лидеры, что понятно, продолжают инвестировать в развитие полупроводников: Китай планирует потратить на эти цели 150 млрд долл., США — 55 млрд, а Южная Корея — 451 млрд долларов (правда, за 10 лет).

Позиция Китая относительно Запада и подвешенная ситуация с Тайванем могут дать Японии шанс занять в области полупроводников лидирующее место. Власти Японии рассчитывают к 2030 году обеспечить объем продаж полупроводников и сопутствующей техники в стране на сумму около 107 млрд долл., в три раза превысив соответствующий показатель 2020 года.

По другим источникам, дефицит производства полупроводников уже привел к перепроизводству, продолжает Леонтьева. Замедление мировой экономики спровоцировало снижение спроса на ПК, смартфоны и прочее, что существенно снизило дефицит.

В России сегодня есть несколько компаний, занимающихся производством полупроводников — «Ангстрем» (контролируется «Росэлектроникой»), «Микрон» и другие. Однако на сегодня их производственные мощности и технологический уровень не позволяют полностью удовлетворить внутренний спрос на полупроводники.

Дело в том, что российские полупроводники сильно зависят от компонентов тайваньской компании TSMC, говорит Анастасия Леонтьева. Собственных технологий, которые способны заменить технологии мировых лидеров, у нас нет, как нет и новых поставщиков. Поэтому, собственно, и был предпринят ряд мер для поддержки развития отечественной полупроводниковой промышленности — в частности, разработаны программы и инструменты для привлечения инвестиций и технологического сотрудничества. Например, создана специальная инфраструктура для размещения производственных площадок, введены налоговые льготы и другие меры поддержки.

На сегодня Минпромторг выбрал главного производителя литографических материалов для чипов и выделил 2,2 млрд рублей на разработку материалов для чипов и на научно-исследовательскую работу по разработке и освоению производства литографических материалов для микроэлектронного производства.