Саудовская Аравия бьет рекорд за рекордом по объемам импортируемого и экспортируемого дизельного топлива. В мае, к примеру, по предварительным данным, она импортировала, сообщает Reuters со ссылкой на Refinitiv и Kpler, ок. 3,7 млн баррелей дизеля из России, что является рекордом, правда, за недолгую четырехмесячную историю импорта дизеля у России, начавшегося в феврале этого года, после вступления в силу 5 февраля европейского эмбарго на поставки российских нефтепродуктов. Кроме этого, королевство экспортировало рекордные 400 тыс. тонн дизеля в Сингапур, являющийся азиатским транспортным и торговым хабом, и огромные объемы в Европу.
Странные, на первый взгляд, операции с дизелем имеют простое объяснение. Причина в разнице цен, по которым Эр-Рияд покупает дизель в России и продает в Азии и Европе. Только, естественно, он не перепродает российское дизельное топливо, а гонит в Сингапур и Европу свое топливо. Конечно же, по рыночным ценам, которые значительно превышают цены российского дизеля.
Из противостояния России с Западом в целом и Европой в частности Саудовская Аравия извлекает двойную выгоду. Она проявила активность и продает дизель сейчас не только в Азию, но и Европу, отказавшуюся от дешевого российского дизеля. Сейчас КСА является главным поставщиком дизельного топлива в Старый Свет, который до 5 февраля получал его ок. 600 тыс. баррелей в день. Разницу в ценах, миллиардные прибыли аравийских НПЗ и упрямство своих политиков из собственных карманов оплачивают европейские налогоплательщики.
Кстати, по данным Kpler, в апреле Саудовская Аравия была вторым в мире экспортером газойля и дизельного топлива. При этом треть (ок. 35%) рекордного экспорта аравийского дизеля в апреле уходила в Евросоюз и Великобританию.
Ранее агентство также отмечало, что ряд азиатских стран во главе с Индией стали в последние месяцы самыми крупными торговыми партнерами России и помогли ей в целом восстановить нефтяной экспорт.
России удалось успешно перенаправить свой нефтяной экспорт, но при этом была потеряна большая часть их старых клиентов. В результате рыночные позиции нефтеперерабатывающих предприятий Китая и Индии резко усилились и они могут экспортировать нефтепродукты в другие страны с большой выгодой.