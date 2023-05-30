Еще одна страна озолотилась на российской нефти

Саудовская Аравия бьет рекорд за рекордом по объемам импортируемого и экспортируемого дизельного топлива. В мае, к примеру, по предварительным данным, она импортировала, сообщает Reuters со ссылкой на Refinitiv и Kpler, ок. 3,7 млн баррелей дизеля из России, что является рекордом, правда, за недолгую четырехмесячную историю импорта дизеля у России, начавшегося в феврале этого года, после вступления в силу 5 февраля европейского эмбарго на поставки российских нефтепродуктов. Кроме этого, королевство экспортировало рекордные 400 тыс. тонн дизеля в Сингапур, являющийся азиатским транспортным и торговым хабом, и огромные объемы в Европу.

Странные, на первый взгляд, операции с дизелем имеют простое объяснение. Причина в разнице цен, по которым Эр-Рияд покупает дизель в России и продает в Азии и Европе. Только, естественно, он не перепродает российское дизельное топливо, а гонит в Сингапур и Европу свое топливо. Конечно же, по рыночным ценам, которые значительно превышают цены российского дизеля.