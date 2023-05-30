Трафик российских торговых центров в апреле — мае вырос на 7% год к году

Посещаемость крупных ТЦ по всей России, испытавшая серьезный спад из-за ухода зарубежных компаний в прошлом году, этой весной начала постепенно восстанавливаться.

Как пишет «Коммерсантъ», в апреле — середине мая трафик торговых центров по всей стране увеличился на 7% год к году.

По мнению аналитиков, это связано с открытием новых магазинов отечественными и турецкими ретейлерами на месте точек покинувших РФ брендов. При этом отмечается, что иранских, индийских и корейских производителей, о массовом появлении котороых в России писали год назад, пока не наблюдается.

Ряд участников рынка указывают на то, что прирост трафика ТЦ обеспечивает сам факт запуска торговой точки, и предупреждают, что это может оказаться временным эффектом, обусловленным первичным интересом — в дальнейшем он может сойти на нет, и в целом появление новых магазинов на месте старых не приведет к существенному улучшению показателей торговых комплексов.

Инвесторы позитивно восприняли признаки оживления в сегменте торговой недвижимости, предполагает издание, ссылаясь на прогнозы NF Group, согласно которым в 2023 году объем вложений в такие объекты превысит 80–90 млрд руб. и станет рекордным как минимум с 2017 года. Относительно прошлого года показатель может вырасти более чем в два раза.