В Госдуме заявили, что ответом на террор Украины должны стать её ликвидация и удары по США

Известный российский интеллектуал, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву.

По его мнению, в ответ на это «незалежная» должна быть ликвидирована, а по США нанесён удар, передаёт «Журналистская правда».

При этом он подчеркнул, что террор – это оружие слабых, соответственно, террористический ответ киевского режима на наши успехи, вызван именно самим фактом наших успехов.

«Террор отличается от диверсии тем, что диверсанты действуют против военнослужащих и военных объектов, – отметил парламентарий. – Террористы же бьют, в первую очередь, по мирным жителям, жилым домам и жизнеобеспечивающей инфраструктуре для того, чтобы запугать граждан, в надежде на то, что граждане добьются от своей власти изменения политики, согласно требованиям террористов. Собственно, слово террор и означает страх».

Вассерман напомнил, что российские войска бьют исключительно по тем объектам, что задействованы в террористической организации «Украина» в боевых целях. Это, прежде всего, боевая техника, склады боеприпасов, расположение частей и подразделений ВСУ.

«Если и доводится, то это и то, что обслуживает нужды вооруженных сил, а мирные объекты до сих пор поражали, разве что, неудачно выпущенные, украинские зенитные ракеты на украинской территории. Тогда как сама Украина бьёт вполне откровенно по мирным объектам, скажем, на Донбассе они обстреливали жилые дома и жизнеобеспечивающую инфраструктуру», – подчеркнул Вассерман.

Как пояснил он, те теракты, которые анонсировали Кличко, Буданов и прочие главари киевского режима, доказывают, что у них нет даже чисто технической возможности противодействовать нашим военным успехам, поэтому они надеются нас просто попытаться запугать.

«Реакция на террористические действия может быть только одна — ликвидация террористической организации – «Украина» и, по возможности, удар по её спонсорам. В данном случае, по США. Но они, собственно, и сами своей экономической политикой изрядно себе вредят, тут мы мало, что можем добавить», – резюмировал депутат Госдумы.

Как ранее писал «Эксперт», Минобороны РФ сообщило, что утром 30 мая киевский режим пытался нанести удары по объектам в Москве с помощью беспилотных летательных аппаратов; в террористической атаке были задействованы восемь БПЛА самолётного типа.

Все дроны противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотников сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.