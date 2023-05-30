В Кремле прокомментировали налет дронов на Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал утреннюю атаку беспилотников на столицу.
«Речь идет об ответных действиях киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье», — приводит слова представителя Кремля «Интерфакс».
По его словам, Владимир Путин в прямом режиме получал всю информацию о ситуации.
Система ПВО и все службы сработали хорошо, отметил пресс-секретарь главы государства; в настоящий момент угрозы для жителей региона нет.
Сегодняшняя атака лишний раз доказывает необходимость проведения СВО и достижение её целей, подчеркнул Дмитрий Песков.
Как ранее сообщили в Минобороны РФ, утром 30 мая киевский режим пытался нанести удары по объектам в столице с помощью беспилотных летательных аппаратов; в террористической атаке были задействованы восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. «Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей», — рассказали в министерстве. Еще пять дронов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье, указывается в сообщении.