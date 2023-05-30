В Кремле прокомментировали налет дронов на Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал утреннюю атаку беспилотников на столицу.

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«Речь идет об ответных действиях киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье», — приводит слова представителя Кремля «Интерфакс».

По его словам, Владимир Путин в прямом режиме получал всю информацию о ситуации.

Система ПВО и все службы сработали хорошо, отметил пресс-секретарь главы государства; в настоящий момент угрозы для жителей региона нет.

Сегодняшняя атака лишний раз доказывает необходимость проведения СВО и достижение её целей, подчеркнул Дмитрий Песков.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, утром 30 мая киевский режим пытался нанести удары по объектам в столице с помощью беспилотных летательных аппаратов; в террористической атаке были задействованы восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. «Все беспилотники противника поражены. Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей», — рассказали в министерстве. Еще пять дронов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье, указывается в сообщении.