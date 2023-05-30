В Москве и Подмосковье сообщили об атаке беспилотников

В столице рано утром после атаки беспилотников были незначительно повреждены несколько зданий.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Столичный градоначальник призвал доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные сведения.

Несколько беспилотников были сбиты в Подмосковье на подлете к Москве, сообщил между тем губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников», — написал глава региона.

«Все экстренные службы работают. Будем информировать», — добавил он.

Следователи устанавливают причастных к атаке беспилотников на Москву, сообщает СКР. «Следователи расследуют факты падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве. Устанавливаются лица, причастные к преступлению», — говорится в сообщении ведомства.