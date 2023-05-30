В Подмосковье при участии ФРП запустили новое отечественное производство труб для работы с агрессивными средами

Компания «Инноформула» на новой производственной площадке в подмосковном Ступине наладила производство специальных труб из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ), которые в основном используются на промышленных предприятиях для работы с агрессивными жидкостями.

Инвестиции в проект составили 164 млн рублей, из которых 50 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности в виде льготного займа по флагманской программе «Проекты развития».

«Трубы из хлорированного поливинилхлорида – это уникальный для российского рынка продукт, а «Инноформула» – единственный в России и Европе производитель таких труб диаметром свыше 225 мм. Расширение производства стало возможным благодаря покупке современного высокопроизводительного оборудования на средства льготного займа от Фонда развития промышленности. Проверенные поставщики и постоянный контроль всех технологических параметров производства позволяют держать качество выпускаемой продукции на уровне мировых лидеров», – рассказал генеральный директор ООО «Инноформула» Иван Мищенко.

Ранее трубы из ХПВХ поставляли компании из США и стран Европы, отечественных альтернатив, по данным предприятия, не существовало. «Инноформула» намерена целиком заместить импорт труб из ХПВХ, удовлетворив российский спрос на 100%.

Трубы из ХПВХ за счет повышенной прочности и химической стойкости широко используются в промышленности при сборке систем очистки и транспортировки технических вод, кислот, солей, щелочей и других агрессивных жидкостей под давлением и при температурах до +100°С. Основными заказчиками продукции выступают «Норильский никель», «Уралэлектромедь», «Удоканская медь», «СИБУР Холдинг», «Выксунский металлургический завод» и горно-обогатительные комбинаты.

Годовая мощность производства на новых линиях составит до 1500 тонн готовой продукции. Завод теперь выпускает напорные клеевые ХПВХ-трубы под собственной торговой маркой Aquademic диаметром от 20 до 400 мм, в отрезках от 1 до 6 метров и в классах давления 10 и 16 бар.

Для производства ХПВХ-труб компания использует только оригинальное лицензированное сырье марки Corzan.

В новых цехах уже создано 18 рабочих мест и до конца 2023 года планируется их увеличение до 30.

