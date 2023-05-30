В Сбере назвали число использующих криптовалюту россиян

Криптовалютой в России пользуются около 13 млн человек, через 20 тыс. криптовалютных кошельков ежедневно осуществляются транзакции, в целом дневной оборот криптоинструментов в стране составляет более 10 млрд рублей. Об этом сообщил зампред правления Сбера Анатолий Попов на конференции «Финансы будущего: вызовы и возможности».
«В России уже 13 миллионов пользователей криптовалют… Дневной оборот криптоинструментов в стране составляет более 10 миллиардов рублей, около 20 тысяч криптовалютных кошельков ежедневно осуществляют транзакции», — цитирует «Прайм» Попова.
При этом он отметил «одно серьезное ограничение» — невозможность приобрести криптоинструменты по безналичному расчету.
«Надо топать в обменник, приносить наличку, что в нашем безналичном обществе, где уже 73% расчетов происходит с использованием безналичных инструментов, выглядит как архаизм», — добавил Попов.