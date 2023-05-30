Владимир Ефимов: заявки на редевепломент промзоны «Серп и Молот» начали принимать власти Москвы

Правительство Москвы 17 июля проведет аукцион по выбору инвестора на право редевелопмента участка бывшей промзоны «Серп и Молот» площадью 1,7 га Нижегородском районе столицы. Прием заявок от претендентов завершится 6 июля, сообщил 30 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на опубликованные условия торгов.

«Город выставил на торги право на комплексное развитие участка бывшей промзоны "Серп и Молот", который расположен вдоль Перовского проезда на территории площадью 1,7 га», — сказал Владимир Ефимов. По его оценке, общий объем инвестиций в проект превысит 6,5 млрд рублей. А по его завершению в построенных общественных и деловых объектах появится почти 1,5 тыс человек, отметил вице-мэр.

Сейчас эта территория используются неэффективно, полагают власти столицы. На участке расположены старые склады и автосервисы. В ходе редевелопмента на нем построят более 60 тыс кв м недвижимости, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «В том числе офисные здания, магазины, кафе, объекты для проведения выставок, ярмарок и деловых мероприятий», – пояснил он.

Напомним, власти Москвы запустили программу развития комплексных территорий, чтобы вовлечь в хозяйственный оборот земли в черте города, которые заброшены или используются неэффективно. Первый такой договор заключен в 2020 году в отношении промзоны «Октябрьское поле». Всего на данный момент подписано уже 11 соглашений с инвесторами. А кроме того, столица назначила операторов, которые преобразуют еще 15 участков. По оценкам мэрии Москвы, общий объем инвестиций в программу превысит 7 трлн рублей, а также в ходе ее реализации появится более полумиллиона новых рабочих мест.

В объявленном аукционе, как и раньше, могут участвовать любые лица, соответствующие требованиям, в том числе собственники имущества, которое расположено на этой территории.