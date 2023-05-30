Владимир Ефимов: зеленые облигации для населения включены в Концепцию зеленых облигаций столицы

Власти Москвы внесли поправки в концепцию «зеленых» облигаций города, распространив требования этого документа на выпуск ценных бумаг для населения. Разместить эмиссию планируется в конце месяца, сообщил 30 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на распоряжение, подписанное мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Принятые изменения позволяют распространить концепцию и на "зеленые" облигации для населения, которые правительство Москвы планирует выпустить в конце мая 2023 года», — сказал Владимир Ефимов.

Он напомнил, что общий объем планируемой эмиссии составит два млрд рублей. Привлеченные средства правительство города планирует направить на закупку электробусов для городского общественного транспорта. Размещать бумаги будут в течение нескольких месяцев на финансовой платформе «Финуслуги» Московской биржи.

Концепция «зеленых» облигаций Москвы, принятая в апреле 2021 года, сформировала условия, которые необходимы для признания отдельных этих выпусков «зелеными». Они, в свою очередь, представляют собой ценные бумаги, которые не обращаются на бирже, но в любое время могут быть выкуплены властями города. При этом владелец сохраняет все выплаты дохода, причитающиеся ему по этим облигациям.

Поправки, принятые городским правительством, также приводят этот документ в соответствие с критериями проектов «зеленого» развития и требованиям к системе верификации «зеленых» инструментов, утвержденных на федеральном уровне. Так, на основе новой редакции этого документа кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало независимое заключение о соответствии первого выпуска облигаций Москвы для населения принципам зеленых облигаций и критериям зеленого финансового инструмента. «Наличие независимого заключения позволит включить "зеленые" столицы в перечень выпусков финансовых инструментов устойчивого развития, который по поручению правительства России ведет государственная корпорация ВЭБ.РФ», – пояснила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Столица стала первым городом в стране, разместившим весной 2021 года «зеленые» облигации в объеме 70 млрд рублей сроком на 7 лет. Соседства от этой эмиссии власти города направили на экологические проекты. В их числе строительство и реконструкция 21 станции Большой кольцевой линии Московского метрополитена, а также закупка 400 электробусов отечественного производства (КамАЗ и ГАЗ).