ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Шебекинского округа.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей, отселённых сельских муниципальных образований Шебекинского округа, погибли и ранены люди», – заявил глава региона.

Как ранее писал «Эксперт», известный российский интеллектуал, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что ответом на террор Украины должны стать её ликвидация и удары по США.

