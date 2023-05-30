ВСУ в мае потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих — Шойгу

Вооруженные силы Украины в мае 2023 года потеряли более 16 тыс. военнослужащих.

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Об этом в ходе селекторного совещания заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих, 16 самолётов, пять вертолётов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов», — сказал Шойгу.

Глава Минобороны рассказал, что российскими военными было перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов HIMARS, 16 ракет HARM, а также и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Также Шойгу отметил, что в последние дни в Киеве был поражен американский ЗРК Patriot. «За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве», — сказал Шойгу. Ранее Минобороны информировало о поражении системы Patriot в столице Украины в середине мая — тогда речь шла о пяти пусковых установках комплекса.

В апреле 2023 года армия Украины потеряла свыше 15 тыс. человек, сообщил в начале этого месяце министр обороны РФ. Он подчеркнул, что ВСУ несут значительные потери, «несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран».