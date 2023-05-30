Евгений Пригожин объяснил, почему потратил крупную сумму на строительство церковного храма в Ярославской области

Евгений Пригожин подтвердил причастность к строительству храма Софии Константинопольской в Ярославской области. Он заявил, что крупная сумма была потрачена, так как один «африканский диктатор» считал себя должником перед ним.

Отметим, что про участие Пригожина в возведении церковного здания сообщил гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников. Глава «оркестра» назвал себя не воцерковленным человеком, несмотря на уважительное отношение к религии. Комментируя информацию о спонсорстве, он рассказал, почему направил храму деньги.

«На этот храм я потратил, действительно, 10 миллионов долларов разовым платежом. Откуда взялись эти деньги? Один африканский диктатор посчитал, что он должен мне денег, хотя такой договоренности не было. И мне было трудно отказаться от этих денег. Пока я отказывался, мы с ним договорились, что я их забираю, но трачу на какие-нибудь религиозные объекты на территории РФ, на благие цели», – цитирует руководителя «музыкантов» пресс-служба компании «Конкорд».

Однако была договоренность, что о финансировании Пригожина не должны были сообщать. Он хотел остаться в этой ситуации инкогнито.

Ранее глава «оркестра» оставил пост руководителя попечительского совета Медиагруппы «Патриот». Теперь в организации он является зампредседателя попечительского совета. На этой должности ему уже дали задание реализовать информационный проект под названием «ЧВК «Вагнер». Второй фронт».