Золотая лихорадка поутихла, но надолго ли

Цены на золото немного снизились утром во вторник, сохраняя более чем двухмесячные минимумы на фоне оптимизма по поводу соглашения о потолке госдолга и ожиданий дальнейшего повышения процентных ставок Федрезервом, стимулировавших приток средств в доллар.

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Желтый металл упал с рекордных максимумов, достигнутых в этом месяце, поскольку ряд «ястребиных» сигналов от чиновников ФРС заставил инвесторов переключиться на покупку доллара. Это привело к тому, что золото практически не покупалось, несмотря на ухудшение настроений на фоне неопределенности с дефолтом по госдолгу США.

Но теперь, когда политики сигнализируют о том, что они достигли предварительного соглашения о повышении потолка госдолга (а значит и о предотвращении дефолта, потенциально разрушительного для мировой финансовой системы), золото сталкивается с еще большим давлением на фоне улучшения аппетита к рискованным активам. Фьючерсы на американские акции выросли в конце торгов понедельника — как до того азиатские и европейские фондовые рынки. Спотовое золото подешевело на 0,2%, до 1941,51 доллара за унцию, в то время как фьючерсы на золото упали на 0,2%, до 1959,50. Оба инструмента были близки к самым низким уровням с середины марта.

На этой неделе основное внимание будет уделено экономическим показателям в США. В частности, данным по занятости в несельскохозяйственном секторе за май, которые дадут возможность оценить, насколько еще ФРС потенциально может повысить ставки. Данные на прошлой неделе показали, что индекс цен при расходах на личное потребление (предпочтительный показатель инфляции для ФРС) неожиданно вырос в апреле, указывая на то, что инфляция остается стабильной.

Эта тенденция в сочетании с любыми признаками устойчивости на рынке труда, вероятно, усилит ожидания повышения ставки позднее в июне. Цены фьючерсов на фонды ФРС показывают, что рынки оценивают вероятность повышения ставок на 25 базисных пунктов на следующем заседании с вероятностью более 60%.

Доллар торговался на двухмесячных максимумах в ожидании дальнейшего повышения ставок, в то время как цены на металлы в целом снизились. Перспектива повышения процентных ставок не сулит ничего хорошего для неприбыльных активов, таких как металлы, поскольку увеличивает их альтернативные издержки.

Дефолт отменяется — золото дешевеет

Цены на золото не смогли удержаться выше отметки 2000 долларов, опустившись до 1950 долл./унц., подтверждает аналитик центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Алексей Головинов.

«Я выделяю здесь две основные причины, которые негативно сказывались на котировках золота. Во-первых, это соглашение о повышении потолка госдолга США. На мой взгляд, рынки не сильно верили, что в американское правительство может допустить дефолт, однако всё же это не лучшим образом сказалось на стоимость драгоценных металлов — в виду отсутствия каких-либо значимых поддерживающих факторов», — говорит он.

Во-вторых, продолжает эксперт, это рост уверенности в том, что ФРС продолжит повышать ставку, о чем говорят фьючерсы. На данный момент рынки закладывают 56% вероятность того, что на июньском заседании ставка будет увеличена на 25 б.п.

«У меня нет уверенности в том, что цены на золото смогут вновь подняться выше 2000 долл./унц. в ближайшее время. Вполне вероятно, что мы будем наблюдать широкое боковое движение в диапазоне 1900—2000 долларов за унцию. В случае, если макроэкономические данные будут показывать устойчивость экономики США, есть риски падения цен на золото до 1800 долл./унц, что, на мой взгляд, пока является пределом снижения», — отметил Головинов.

Золото все равно будет дрожать

Сегодня США и Европа находятся во власти управляемого банковского кризиса с непредсказуемой динамикой движения в ближайшей перспективе, указывает, в свою очередь, специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Золото, напоминает он, для простых людей на протяжении многих веков всегда являлось защитой в кризисные времена. Не являются исключением из этого правила и наши дни.

Биржевые цены на золото значительно выросли с начала марта этого года. Как несложно догадаться, подъём котировок начался на фоне проблем с банками США и Европы в самом начале весны. Тогда цена на защитный металл поднималась в моменте до 2020 долл. за тройскую унцию, а исторический максимум был достигнут 4 мая — при цене свыше 2080 долл.

В качестве новостного фона выступали дебаты между республиканцами и демократами США по повышению потолка американского госдолга. В случае провала переговоров стране грозил технический дефолт из-за невозможности обслуживать текущие платежи, и цены на золото могли резко подняться в считанные часы на всех биржевых площадках мира.

В течение месяца биржевые котировки лихорадило от поступающих новостей из-за океана, пока в воскресенье по новостным сетям не прошла информация о достижении прогресса в этом вопросе. В понедельник, отмечает аналитик, цена на золото колеблется около 1950 долл. за тройскую унцию на информации о том, что президент США Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти достигли принципиальной договорённости о приостановке лимита долга в размере 31,4 трлн долларов и выразили глубокую уверенность, что и демократы, и республиканцы поддержат эту сделку в палате представителей и сенате.

Так что в краткосрочной перспективе цена на золото определена, уверен Николай Вавилов. Что касается средне- и долгосрочной перспективы, то структурные проблемы в банковской сфере Америки никуда не исчезли. А учётная ставка Федеральной резервной системы по-прежнему высока. Да и срок договорённости между двумя ведущими партиями Америки составляет всего два года. С учётом этих текущих реалий цены на золото в среднесрочной, а главное долгосрочной перспективе ожидает неминуемый рост.