Акции дня: сильный отчет изменил взгляд на «Роснефть»

Акции компании «Роснефть» вышли в лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в среду, 31 мая. Бумаги подорожали на +3,21% до 448,45 руб. за штуку.

Акции росли на фоне обнадеживающей отчетности за первый квартал 2023 года. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, составила 323 млрд, что на +45,5% выше аналогичных результатов четвертого квартала 2022 года.

«"Роснефть" продолжает практику публикаций ключевых показателей из отчетности по МСФО, и цифры за первый квартал оказались довольно успешными: несмотря на снижение цен на нефть и санкции таких сильных показателей удалось достичь за счет восстановления работы проекта Сахалин-1 и оптимизации расходов. Также мы считаем, что компания успешно и эффективно проводит переориентацию бизнеса на азиатские рынки», - прокомментировал аналитик «Тинькофф Инвестиций» Алдар Цыбиков.

По мнению Цыбикова, исходя из прибыли 323 млрд рублей и дивполитики по выплате 50% от нее, вклад первого квартала в будущие дивиденды составляет 15,2 рублей на акцию — доходность 3,4%. Компания платит дивиденды по итогам полугодия, добавил эксперт.

Индекс Мосбиржи к концу торгов поднялся +0,70% до 2717,64 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,75% до 1055,41 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:11 мск составила 73,34 долларов за баррель (-0,47%). Российская валюта укреплялась– 81,10 руб. за доллар.