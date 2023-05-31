Nasdaq: естественный интеллект против искусственного

Итоги вчерашних торгов на фондовом рынке США – очередное свидетельство того, что ралли технологических акций, разделило его на две неравные части с собственной историей у каждой. В одной – бумаги горстки компаний, имеющих отношение к сверхмодной теме искусственного интеллекта (ИИ, AI), а в другой – все остальные.

Это одно из самых «узких» ралли в истории – индексы движет считанное число акций. Крупнейшие технологические компании, разрабатывают ИИ, а полупроводниковые фирмы поставляют кирки и лопаты для участников этой «золотой лихорадки». И есть прочие – они даже не проиграли, а просто наблюдают за всем этим со стороны.

Именно поэтому вчера индекс Dow Jones Industrial Average потерял 0,15%, S&P 500 почти не изменился, прибавив 0,0016%, а Nasdaq Composite вырос на 0,32%. И это при том что большую часть дня технологические акции быстро снижались от переписанных утром максимумов.

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Вчера в самом начале торгов главные любимцы публики и лидеры этого ралли – акции Nvidia – подорожали еще на 7,7%. Причиной стали, естественно, анонсы продуктов, связанных с ИИ, а следствием – то, что ее капитализация впервые превысила $1 трлн. Это всего лишь седьмая американская компания в истории, которой удалось подобное.

Не все они сохранили место в элитном клубе, да и Nvidia недолго была триллионером, но вся семерка – крупнейшие технологические компании США – была главным двигателем последнего ралли. С начала года нарратив, объяснявший, чем они привлекательны, менялся – и лишь в последнее время ИИ превратился в главную идею.

Между тем рост за несколько месяцев уже показан внушительнейший. Nvidia, даже растеряв к закрытию торгов большую часть утренних достижений, с начала года прибавила 174,5%. Marvell и Broadcom, достигшие 52-недельного максимума, подорожали на 71,2% и 43,7% соответственно – это при том что их цена к концу дня ушли в минус.

Последние, впрочем, не так велики, как Nvidia. Однако и Apple – крупнейшая компания мира с капитализацией $2,79 трлн – подорожала с начала года на 36,5%, а вчера тоже обновила 52-недельный пик.

Правда, оценки аналитиками прибыли, ожидаемой от той же Nvidia, в последнее время росли даже быстрее ее акций. В результате, по расчетам Reuters, она вроде как даже подешевела – ее форвардный коэффициент P/E (цена/прибыль) сейчас равен 45, а 18 мая он составлял 62.

Вот только ни ту, ни другую цифру маленькой не назвать. И ровно то же можно сказать про всех лидеров ралли. Неудивительно, что медведи давно «шортят» Nvidia, как, впрочем, и акции всех технологических гигантов.

Но вынужденное на фоне такого роста покрытие ими коротких позиций только подстегивает ралли. Несмотря на это, по оценке управляющего директора S3 Игоря Дусанивского, Nvidia остается четвертой по объему коротких позиций в США после Apple, Tesla и Microsoft. И потери медведей только на ней в 2023 году можно оценить в $9 млрд.

Вчера днем им стало немного легче. Достигнув пика, ралли пошло вспять. Одной из причин этого стали новости все про тот же ИИ – некоммерческая организация Center for AI Safety предупредила, что развитие этой технологии грозит человечеству исчезновением.

Заявление на ее сайте было коротким: «Снижение риска вымирания из-за ИИ должно стать глобальным приоритетом наравне с такими рисками для всего общества, как пандемия и ядерная война». Но имена более 350 подписавших его топ-менеджеров и экспертов в этой области, знаменитостей и политиков, впечатляли.

Здесь был даже Сэм Альтман – гендиректор OpenAI, создавшего ChatGPT, который и стал причиной «золотой лихорадки» – а также руководители DeepMind, Anthropic, Microsoft и Google. Подписались и Джеффри Хинтон с Йошуа Бенжио – два из трех «крестных отцов ИИ», получивших в 2018 году премию Тьюринга. Поддержали заявление Гарвард, Оксфорд, Беркли, Принстон, Йель, Массачусетский технологический институт и другие.

Это едва ли случайно совпало со встречей Совета по торговле и технологиям США-ЕС, где обсуждается регулирование ИИ. Заявление помогло ралли споткнуться. Но решения политиков способны и проткнуть пузырь: когда на кону – безопасность, ограничения неизбежны, а интересы бизнеса неинтересны. Другое дело, что ИИ, конечно, может развиваться и быстрее законодательства.

