Антифриз: что нужно знать об охлаждающей жидкости

Антифриз необходим для своевременного охлаждения двигателя и поддержания подходящей температуры. Жидкость циркулирует по системе благодаря работе специального насоса. Кроме того, антифриз препятствует растрескиванию и высыханию шлангов из резины, пластмассовых деталей и всевозможных уплотнителей.

Когда нужно менять антифриз

Важно отметить, что со временем свойства присадок в антифризе начинают теряться. Защитная функция снижается. Появление ржавчины в системе чревато забиванием радиатора, что приведет к дорогостоящему ремонту. Перегрев двигателя из-за недостаточного охлаждения приведет к увеличенному расходу бензина и снижению мощности машины.

Как правило, срок эксплуатации антифриза составляет от 2 до 5 лет. Каждый производитель указывает свой временной интервал. Сегодня общая рекомендация по замене антифриза - 40-50 тысяч километров пробега. Однако, при эксплуатации машины в тяжелых условиях или экстремальном стиле вождения проверить и заменить охлаждающую жидкость можно немного раньше.

Как разобраться с видами антифриза

Производители выпускают несколько типов антифриза, которые отличаются по составляющим:

неорганические или традиционные, в состав которых входят силикаты, бораты, фосфаты, нитриты и другие вещества. Образование на металлических поверхностях тонкой пленки снижает теплоотвод. Чаще используются в старых автомобилях;

органические или карбоксилатные. В основе органические кислоты, которые не оставляют на поверхностях налета и накипи. Эффективно охлаждают двигатель и служат до 5 лет;

гибридные, содержащие органические и неорганические кислоты. Обеспечивают комплексную защиту, но сохраняют недостатки органических и неорганических антифризов;

лобридные, в составе которых присутствует органическая основа и минеральные присадки. Отличаются высокой стоимостью, однако обладают точечным эффектом. Присадка максимально эффективно задействуется там, где появились первые следы коррозии.

Так ли важен цвет охлаждающей жидкости

Основные компоненты антифриза не имеют ярко выраженного цвета. Однако, производители выпускают красную, синюю, зеленую или фиолетовую жидкость. Краситель добавляется для того, чтобы было проще контролировать количество оставшейся в системе жидкости и при необходимости быстро находить места протечки.