Аврора как символ горнолыжной революции в Хибинах

В это межсезонье в Хибинах начинается подготовка к горнолыжной революции, она намечена на 2025-й и выведет курорт «Большой Вудъявр» на круглогодичный режим работы.

Горнолыжный курорт в Хибинах - «Большой Вудъявр» давно уже описывается исключительно терминами со словом «самый». Динамично развивающийся, высокогорный на Северо-западе страны, ранний старт сезона, продолжительный сезон – это все с прилагательным - «самый». А еще он самый удобный для жителей столиц. Прямые рейсы четырех авиакомпаний. Ежедневно – 1,5 часа из Питера и 2 – из Москвы.

Посещаемость курорта растет год от года в прошедшем сезоне увеличилась сразу на четверть. Курорт принял за сезон 2022 – 2023 более 335 тысяч гостей. Могло быть и больше, но аномально теплые апрель и май отправили горнолыжников по домам на неделю раньше, чем ожидалось. Сезон, тем не менее продлился более 200 дней, а стартовал 4 ноября – раньше всех в России. Сезон с каждым годом становится все длиннее, а межсезонье короче. А через пару лет этот термин – «межсезонье», вообще станет неактуальным. Впрочем, обо все по порядку.

«В целом, сезон удался - даже несмотря на то, что осадков выпало меньше, чем прошлой зимой. Зато погода порадовала: в течение этого сезона было больше спокойных и меньше ветреных дней. А новый планируем начать в конце октября» – делится с нами информацией директор «Большого Вудъявра» Александр Сергиенко.

Постоянные гости «Большого Вудъявра» отметили не только хорошую погоду, но и поступательное развитие возможностей курорта. Мы тоже заметили и говорим спасибо компании «ФосАгро», которая создала курорт и уже вложила в его развитие более 6 млрд рублей.

- Мы приезжаем сюда каждый год. В этом году – уже второй раз, - рассказывают Анатолий и Оксана Полынкины из Архангельска. – Как всегда здесь замечательно подготовлены трассы, но и изменений много даже в сравнении с прошлым сезоном. Во-первых, расширилась зона катания с искусственным освещением. Когда мы приезжали сюда в январе это здорово добавило комфорта. Во-вторых, и в-главных, на апре-ски появилась полноценная сервисная зона – можно с комфортом подготовить снаряжение, сдать на хранение вещи – это очень удобно. Надеемся, в следующем сезоне курорт подготовит для нас новые приятные сюрпризы.

Добавил популярности «Большому Вудъявру» и открытый в 2021 году панорамный ресторанный комплекс «Плато» - самый высокогорный на Северо-Западе страны. Он уже стал важной точкой на карте туристических достопримечательностей Заполярья.

- Увидела «Плато» в кулинарном шоу на Первом канале, и не смогла удержать в себе желание побывать здесь, - делится впечатлениями Ольга Якушина из Санкт-Петербурга. – Кухня – потрясающая, виды – буквально захватывающие дух. Это настоящее место силы, здесь не только можно насладится едой, но и зарядиться вдохновением, энергией – даже несмотря на холод. Обязательно приеду сюда еще, скорее всего летом – чтобы по-новому взглянуть на уже знакомое и любимое место.

Лето и начало осени – для горнолыжного курорта время напряженной подготовки к новому сезону. Работы много. На южном склоне началось строительство новой подвесной пассажирской канатной дороги с пропускной способностью 2250 человек в час. Первых горнолыжников она примет со стартом следующего сезона, но на максимум выйдет через год в сезоне 2024-2025 гг. На северном склоне расширят зоны катания и немного переориентируют их в пользу обучающихся и новичков. Будет обновлен инвентарь и построены дополнительные линии освещения трасс.

И, наконец, о главном - у подножия северного «городского» склона горы Айкуайвенчорр уже активно ведется работа над проектированием аквакомплекса «Аврора» и отеля при нем. Аврора – богиня утренней зари и крейсер – символ революции. Одноименный аквакомплекс тоже сулит глобальные перемены в судьбе «Большого Вудъявра» и выведет курорт на круглогодичную орбиту.

Завершение проекта намечено на 2025 год, и тогда аквакомплекс сможет одновременно принять 780 посетителей. А новая гостиница на 145 номеров станет первым полноценным отелем SKI-INN/SKI-OUT в Хибинах, где окончательно забудут термин «межсезонье».