«АвтоВАЗ» выступил за повышение утилизационного сбора для бюджетных автомобилей на 70%

Утилизационный сбор для автомобилей бюджетной категории необходимо повысить со 178 тыс. до 300 тыс. руб. из расчета на одно транспортное средство.

Об этом в кулуарах заседания итоговой коллегии Минпромторга РФ заявил гендиректор концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов, передает «Интерфакс».

«Для разных автомобилей по-разному, но если говорить про категории автомобилей, в которых производит "АвтоВАЗ", то до 300 тысяч рублей со 178 тысяч», — заявил топ-менеджер, отвечая на соответствующий вопрос.

Утильсбор в России взимается как разовый платеж на единицу выпущенной и ввезенной автомобильной техники, его размер рассчитывается через произведение базовой ставки, которая составляет от 20 тыс. до 172,5 тыс. руб. в зависимости от вида техники на повышающий коэффициент и зависит от объема двигателя, массы и возраста машины. Автоконцерны с локальным производством получают субсидии, компенсирующие уплату сбора.

Опубликованная в конце прошлого года стратегия развития российского автопрома включала планы повышения утильсбора на машины в начале 2023 года, отмечает агентство.

В марте сообщалось, что российским автохолдингам, заключившим специальный инвестиционный контракт (СПИК), в текущем году снова дали возможность перенести уплату утилизационного сбора. Аналогичное решение было принято в 2022 году, мера была разработана в целях поддержки отрасли в условиях санкций.