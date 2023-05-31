Пять человек погибли при обстреле птицефабрики в ЛНР

Пятеро погибли, еще 19 получили ранения в результате обстрела птицефабрики в поселке Карпаты в Луганской народной республки.

Об этом сообщает Telegram-канал представительства региона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Обстрел поселка Карпаты (Перевальский район, ЛНР) вооруженными формированиями Украины, по предварительной информации жертвами которого стали 24 человека (пять человек погибли и 19 ранены)», — указывается в сообщении.

Уточняется, что обстрел велся из РСЗО HIMARS. Украинские боевики выпустили четыре ракеты — три ракеты типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели и одну типа М31. Повреждения получили строительный городок и здание птицефабрики.