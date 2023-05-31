Деловая активность и потребительский спрос выросли во всех макрорегионах РФ

В апреле — мае потребительская активность населения продолжала восстанавливаться во всех макрорегионах. Деловая активность тоже росла. Импортозамещение в ряде отраслей обрабатывающей промышленности активизировалось благодаря росту внутреннего спроса. Расширение портовых мощностей, пополнение контейнерного флота, перевод приграничной железнодорожной инфраструктуры на круглосуточный режим позволили ослабить инфраструктурные ограничения для внешней торговли, следует из доклада ЦБ по региональной экономике.

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«На Дальнем Востоке из-за роста спроса на перевалку угля, нефти и нефтепродуктов, контейнерных и других грузов расконсервированы дополнительные мощности припортовой инфраструктуры, пополнен контейнерный флот, отдельные объекты приграничной железнодорожной инфраструктуры переведены на круглосуточный режим работы. Практически на треть за год вырос грузооборот южных портов России. Увеличивается количество заказов на строительство судов и судового оборудования. Как следствие, судостроители Северо-Запада расширили номенклатуру продукции. В Сибири увеличился выпуск в цветной металлургии, химической промышленности», — сообщили в ЦБ.

По данным регулятора, из-за ухода с российского рынка ряда западных компаний повысился спрос на продукцию машиностроительного комплекса Урала и Юга России, вслед за этим увеличилось и производство. Задачи по импортозамещению привели к росту выпуска мебели и стройматериалов в Центральной России, одежды – в регионах Северо-Запада. В Поволжье за счет расширения сырьевой базы АПК стали больше производить пищевой продукции. Сдержанной оставалась ситуация в сфере добычи полезных ископаемых, а в отрасли черной металлургии «появились признаки восстановления».

«Восстановление выпуска продукции черной металлургии в России идет на фоне роста спроса – как внешнего, так и внутреннего (в том числе со стороны автомобилестроения, строительства трубопроводов и пр.), который стимулируется мерами господдержки. В апреле 2023 года третий месяц подряд экспортные цены на сталь и сортовой прокат превышали внутренние», — указали в Центробанке, при этом предупредив, что увеличение экономической активности во всех отраслях сопровождалось ростом спроса на труд и усилением кадрового дефицита.

В апреле-мае увеличилась также посещаемость торговых центров, восстанавливались объемы продаж непродовольственных товаров, включая новые и подержанные автомобили, вырос спрос населения на услуги общественного питания и внутреннего туризма. При этом покупатели по-прежнему предпочитали товары и услуги более доступного ценового сегмента, отметили в ЦБ.

