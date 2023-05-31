До чего дошел прогресс: чем AI могут быть полезны маркетплейсерам?

Появление ИИ разных направлений открывает перед маркетплейсерами новые горизонты: грамотное использование сервисов позволяет увеличить продажи и создать конкурентное преимущество. Международный эксперт по нейромаркетингу, предприниматель, маркетолог Елена Кравченко назвала несколько направлений использования искусственного интеллекта, которыми селлеры могут воспользоваться уже сейчас.

Анализ нового уровня

Использование ИИ для работы с данными может помочь бизнесу получить ценную информацию о клиентах и потребностях рынка. ИИ уже способен анализировать информацию об аудитории — историю покупок, предпочтения, — и определять, какие позиции пользуются наибольшим спросом. Либо вносить обоснованные предложения по улучшению качества товаров и услуг — ведь маркетплейсы охватывают и этот рынок. Подход позволяет принимать более обоснованные решения, отстраиваться от конкурентов и увеличивать продажи.

Точно в цель

«Нейромаркетинг отличается от привычной модели тем, что здесь фокус находится на потребителе, а не продукте. Использование ИИ для персонализации товаров и услуг помогает бизнесу привлечь больше клиентов и увеличить продажи», — считает маркетолог Елена Кравченко.

Искусственный интеллект может анализировать данные о покупателях — такие, как предпочтения, поведение и история покупок, и составлять персонализированные предложения. Например, если пользователь ищет определенный товар на маркетплейсе, при помощи AI и базы полученных данных легко создать эксклюзивный список дополнительных товаров, полностью соответствующий его предпочтениям.

Использование ИИ для рекомендаций – еще один способ увеличения продаж. Так или иначе часть клиентов ищет товары определенной категории. Искусственный интеллект может составить список позиций, которые лучше всего соответствуют интересам и потребностям данной группы.

Оптимизация

Использование ИИ для автоматизации процессов позволяет бизнесу повысить эффективность продаж и внутреннюю организацию. Искусственный интеллект может анализировать данные о клиентах, вести таблицы, обрабатывать заказы, что дает возможность сократить время на выполнение повторяющихся задач и снизить затраты на обслуживание клиентов.

Ценообразование

«Искусственный интеллект может анализировать данные о рынке и конкурентной среде, чтобы определить оптимальные цены на товары или услуги. Это помогает бизнесу привлекать больше клиентов и увеличить продажи», — уверена специалист по нейромаркетингу Елена Кравченко.

Дизайн, прогрев и копирайтинг

В этих сферах искусственный интеллект уже отлично зарекомендовал себя. Грамотно формулируя задачи, селлеры могут в рекордно короткий срок создать продающие креативы и текст, получить яркий слоган, составить CTA (Call to action), правильную последовательность картинок.

«Бизнес, который будет использовать ИИ, гарантированно привлечет больше клиентов на маркетплейсах. Но здесь важно понимать, как именно работать с искусственным интеллектом — без знания алгоритмов это будет игра, а не процесс, направленный на повышение продаж. Потому востребованность курсов по работе с AI продолжит расти. Те, кто отправит сотрудников на них в ближайшее время, займут лидирующее положение на рынке», — резюмирует специалист по нейромаркетингу Елена Кравченко.