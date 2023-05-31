Экономна ли городская экономика?

Город — сложное и многогранное явление. Настолько сложное, что его чёткого определения до сих пор нет. Настолько многогранное, что на него можно смотреть с разных ракурсов и совершенно по–разному видеть, как устроено его развитие. Многообразие взглядов на город у лиц, принимающих решения, тяготеют к двум точкам зрения. По крайней мере, в России.

Первая точка зрения ставит знак равенства между городским развитием и строительством. Стройка — одновременно и цель, и сила городского прогресса. И надо сделать её максимально эффективной, быстрой и масштабной. Подходы принципиально не меняются с советских времён. Как и полвека назад, речь идёт о застройке окраин жилыми многоэтажками. Подразумевается, что города будут постоянно расти, а всё построенное — с неизбежностью обретать счастливых жильцов. В прошлом году в строй ввели 102 млн кв. м жилья. Так много не строили никогда, даже в советское время.

Вторая точка зрения ставит во главу угла не строительство, а комфорт городской среды, сводимый главным образом к благоустройству. С учетом общей запущенности и постоянного роста территорий наших городов работы здесь непочатый край. «“Моя улица” будет вечной», — слова заммэра Москвы Петра Бирюкова о программе благоустройства столицы воспринимаются не то, как афоризм, не то, как констатация факта.

Отношения между этими двумя точками зрения пусть и амбивалентные, но не взаимоисключающие. Но недавно обозначился новый ракурс. Всё громче звучит тема городской экономики как ключевого фактора развития поселений. Причём экономики новой, постиндустриальной, основанной на услугах. Во многом это произошло благодаря ВЭБ.РФ. После того как госкорпорацию развития возглавил Игорь Шувалов, та провозгласила городскую экономику в числе основных приоритетов. И стала продвигать идею комплексного развития городов — одновременно экономического и пространственного, позиционируя в качестве документа такого развития мастер–план.

Идея нашла понимание на самом верху. Уже вовсю идёт разработка мастер–планов двух десятков городов Дальнего Востока — по поручению президента с активным вовлечением органов федеральной власти. На основе каждого мастер–плана будет подготовлен список поручений, которые должны вылиться в реальные проекты.

Симптоматично, что до последнего времени вопросы экономики городов России находились на периферии урбанистической повестки. За исключением двух отраслей — строительства и ЖКХ. Отсутствие интереса к этой теме со стороны государства было понятно, ведь основной доход был от недр и крупной промышленности.

Муниципалы тоже были равнодушны к теме. И тоже по понятным причинам. От развития экономики городская казна почти не зависит. С каждого заработанного экономикой города рубля она, по расчетам КБ Стрелка, получает в среднем всего три копейки и более чем наполовину формируется из поступлений от бюджетов верхних уровней. К тому же деятельность ключевых хозяйствующих субъектов ускользает от влияния местной власти. Госкорпорации, естественные монополии и частный крупный бизнес принимают решения без оглядки на муниципалитеты.

Слабая управляемость и прогнозируемость городской экономики осознаётся и экспертами. Об этом, например, заявляют такие разные специалисты, как Олег Григорьев и Майкл Сторпер. Первый утверждает, что экономическое планирование городов — скорее, искусство, чем наука. Второй уподобляет факторы экономического развития городов игральным картам, которые «постоянно тасуются, а козыри произвольно раздаются разным игрокам». Но как бы то ни было, очевидно одно — оптика взгляда на город с точки зрения развития его экономики привносит в планирование новую логику. И это само по себе ценно и важно.

В чем заключается эта логика? Давно показано и доказано, что высокопроизводительные секторы экономики и задействованные в них организации располагаются в пространстве неравномерно, концентрируясь в определённых городах и городских районах. Чем выше такая концентрация, тем выше экономическая плотность и, как следствие, создаваемый городом валовый продукт.

С переходом от индустриальной к постиндустриальной модели экономики, основанной в основном на услугах, экономическая плотность начинает идти рука об руку с плотностью социальной. Максимальное количество народа максимальное количество времени должно быть там, где генерируется продукт. Причём речь идёт как о рабочем времени, так и о свободном. Правильно организованные отдых и досуг — важные драйверы сервисной экономики. Центрами экономической деятельности становятся не только промышленные территории и офисные центры, но и районы исторической застройки, городские набережные, торговые улицы, кампусы университетов и пр. Всё более важным фактором производства становится сама городская среда.

В каких отношениях находятся две точки зрения на развитие города, о которых сказано выше, с этой новой экономической логикой? Логика комфортного города ей не противоречит. Она её дополняет. Обустройство удобных и привлекательных улиц, площадей, парков и бульваров — это, в том числе и настройка городского пространства на более активное потребление товаров и услуг.

Чего не скажешь о подходе к городскому развитию как строительству. Этот подход новой экономической логике противоположен. Где можно строить много и быстро? На городских окраинах, в полях. Экономический смысл здесь — ускоренная и экстенсивная урбанизация как ответ на постоянную потребность промышленности в новых рабочих ресурсах. «Спальные цеха комбинатов», — так охарактеризовал советские жилые массивы респондент одного из исследований КБ Стрелка. Одни комбинаты уже закрылись, другие автоматизировались и перестали наращивать персонал, а «спальные цеха» до сих пор всё строят и строят. Многоэтажки становятся еще многолюднее и выше.

Социальная плотность на территории, не подкреплённая адекватной экономической плотностью с точки зрения сегодняшнего дня, — нонсенс. Преимущества города оборачиваются недостатками: концентрацией машин на дорогах, а не людей на улицах; снижением доступности сервисов и услуг, а не расширением потребительских возможностей; избыточными расходами на инфраструктуру, а не экономией на масштабе.

«Экономика должна быть экономной», — учил полвека назад Леонид Ильич Брежнев. Для городов этот тезис, по–прежнему, актуален. Наберёт ли взгляд на город с точки зрения новой экономики достаточно силы? Предпосылки постепенно складываются. Активно идёт работа над мастер–планами дальневосточных городов. Часть из них уже представили президенту, очередной пул, как ожидается, будет готов к ВЭФ.