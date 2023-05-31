Гладков сообщил о вывозе детей из Белгородской области в Воронеж

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что со среды, 31 мая, с приграничных территорий из-за участившихся обстрелов ВСУ начнут вывозить детей.

«Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщил о ночном массированном ударе по городу Шебекино, уточнив, что пострадали четыре человека. «У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья. Еще две женщины отказались от госпитализации, им оказана помощь на месте», — рассказал глава региона. По его данным, снарядами «Града» выбиты окна, посечены фасады и кровля в жилых домах, школе и административных зданиях, полностью сгорел магазин.

Накануне, 30 мая, ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Шебекинского округа, погиб один человек.