Сделка по госдолгу США поможет сократить его на полтора триллиона долларов в течение десяти лет

Управление Конгресса США по бюджету (СВО) опубликовало 30 мая некоторые статистические данные по соглашению об увеличении потолка госдолга, согласно которым в течение следующих десяти лет соглашение в его нынешнем виде позволит уменьшить госдолг на 1,5 трлн долларов. 99-страничное соглашение, напоминает Reuters, было заключено в минувшие выходные между президентом США Джо Байденом и спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти после длительных и трудных переговоров. Голосование по нему в Конгрессе ожидается сегодня, 31 мая.

Новый потолок будет действовать по 1 января 2025 года. По соглашению правительство возвращает неиспользованные фонды, выделенные Конгрессом на борьбу с ковидом. В числе прочего ускоряется выдача разрешений на ряд проектов в энергетике. Документ также содержит дополнительные трудовые требования для американцев, получающих продовольственную помощь.