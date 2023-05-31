Сделка по госдолгу США поможет сократить его на полтора триллиона долларов в течение десяти лет

Управление Конгресса США по бюджету (СВО) опубликовало 30 мая некоторые статистические данные по соглашению об увеличении потолка госдолга, согласно которым в течение следующих десяти лет соглашение в его нынешнем виде позволит уменьшить госдолг на 1,5 трлн долларов. 99-страничное соглашение, напоминает Reuters, было заключено в минувшие выходные между президентом США Джо Байденом и спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти после длительных и трудных переговоров. Голосование по нему в Конгрессе ожидается сегодня, 31 мая.
Новый потолок будет действовать по 1 января 2025 года. По соглашению правительство возвращает неиспользованные фонды, выделенные Конгрессом на борьбу с ковидом. В числе прочего ускоряется выдача разрешений на ряд проектов в энергетике. Документ также содержит дополнительные трудовые требования для американцев, получающих продовольственную помощь.
Что касается сокращений расходной части бюджета, главного предмета споров между исполнительной и законодательной властями, то речь идет приблизительно о 1,3 трлн долларов в 2024-2033 годах. При этом обязательные расходы в следующем десятилетии будут уменьшены на 10 млрд долларов, а доходы снизятся на 2 млрд. Расходы на обслуживание госдолга уменьшатся на 188 млрд долларов.
В случае одобрения соглашения Конгрессом будет предотвращен дефолт правительства США по госдолгу. Поскольку на уступки пришлось пойти обеим сторонам у соглашения по потолку госдолга есть и противники как среди наиболее радикально настроенных республиканцев, так и среди прогрессивных демократов. Впрочем, оппозиция едва ли сумеет повлиять на результаты голосования, потому что у Хакима Джеффриса, лидера меньшинства в Палате представителей, и Кевина Маккарти достаточно сторонников в обеих партиях для принятия документа.
Расходы на обеспечение безопасности в 2024 фискальном году превысят 886 млрд долларов, расходы, не связанные с безопасностью, составят более 703 млрд долларов. В соглашении также прописана возможность увеличения расходов на безопасность в 2025 году на 1%.