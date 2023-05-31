Кабмин предложил вернуть отмененный в 2010 году НДС на апартаменты

Правительство предложило вернуть налог на добавленную стоимость (НДС) на услуги застройщиков при строительстве апартаментов на основании договора участия в долевом строительстве.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, пишет «Интерфакс».

НДС на апартаменты отменили в РФ в 2010 году. Согласно ст. 149 Налогового кодекса, от налога освобождаются услуги девелоперов, оказываемые на основании договора участия в долевом строительстве, за исключением услуг при строительстве объектов производственного назначения.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в список исключений вносятся услуги застройщиков помещений, предназначенных для временного проживания без права на постоянную регистрацию. Также от НДС освободят передачу нежилых помещений, в том числе гаражей и машино-мест, входящих в состав многоквартирных домов.

Правительство уже вносило законопроект об НДС на апартаменты в апреле, однако документ был отозван, отмечает агентство.