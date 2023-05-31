Кабмин распорядился создать предприятие «Железные дороги Новороссии»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Железные дороги Новороссии», которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. ФГУП будет относиться к ведению Росжелдора, его головной офис расположится в Донецке, сообщили в пресс-службе кабмина.

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«Решение позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозов», — сообщили в правительстве.

Кроме того, работники предприятий «Донецкая железная дорога», «Луганская железная дорога», «Херсонская железная дорога», «Мелитопольская железная дорога» и концерна «Железные дороги Донбасса» смогут трудоустроиться в новую организацию в том числе в порядке перевода, уточнили в пресс-службе.

В распоряжении также указано, что Росжелдору совместно с Росимуществом необходимо осуществить все действия, связанные с созданием предприятия до 31 декабря 2025 года.

