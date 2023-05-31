Медведев отметил, что любой британский чиновник может считаться законной военной целью для РФ

Лондон ведет против Москвы необъявленную войну, что по факту позволяет России рассматривать любого британского деятеля как законную военную цель, считает зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Сегодня Великобритания выступает как союзник Украины, оказывая ей военную помощь в виде техники и специалистов, то есть де-факто ведет против России необъявленную войну. В таком случае любой из ее должностных лиц, как военных, так и гражданских, содействующих войне, может рассматриваться как законная военная цель», — написал Медведев на своей странице в Twitter в ответ на заявление британского министра иностранных дел Джеймса Клеверли о том, что Украина имеет право совершать атаки против РФ на российской территории.

«Глуповатые чиновники Великобритании, нашего извечного врага, должны помнить, что в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение войны в современных условиях, включая Гаагскую и Женевскую конвенции с их дополнительными протоколами, их положение также можно квалифицировать как пребывание в состоянии войны», — добавил зампред Совбеза РФ.

Накануне в Москве и Московской области была отражена беспилотников. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя инцидент, заявил, что не знаком о с его деталями, и отказался делать предположения о причастности к атаке кого-либо, однако отвечая на вопрос, может ли Киев наносить удары по территории РФ, отметил, что у Украины есть «право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России наступать на украинскую территорию».