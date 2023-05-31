Минфин разместил классические ОФЗ и флоатеры на 62,3 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 62,311 млрд рублей при суммарном спросе в 175,573 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 19,4 млрд рублей, облигации с переменным купонным доходом были проданы на 42,9 млрд рублей, следует из информации на сайте ведомства.

Статья по теме: Негосударственные пенсионные фонды нарастили вложения в гособлигации

По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26238 с датой погашения 15 мая 2041 года было продано бумаг на сумму 19,406 млрд рублей при спросе 30,593 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 14,681 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 72,2279% от номинала, цена отсечения была установлена на уровне 72,175% от номинала, что соответствует доходности 10,87% годовых.

Еще на одном аукционе, состоявшемся 31 мая, были проданы флоатеры ОФЗ-ПК выпуска № 29024 с датой погашения 18 апреля 2035 года на общую сумму 42,905 млрд рублей по номиналу при спросе 144,98 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 41,584 млрд рублей при цене отсечения 96,262% от номинала и средневзвешенной цене 96,3515% от номинала.

