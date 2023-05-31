В Минобороны РФ рассказали об уничтожении последнего украинского боевого корабля

Министерство обороны РФ проинформировало об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины в одесском порту.

«29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса, уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко"», — указывается в сводке ведомства.

Сообщается, что на Донецком направлении, где потери противника за сутки превысили 200 военнослужащих, наиболее ожесточенные бои ведутся в районе населенного пункта Авдеевка.

«В ходе активных действий штурмовых отрядов соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем "Южной" группировки войск противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая Донецкой народной республики», — уточняется в сообщении Минобороны; в районе Авдеевки уничтожен командно-наблюдательный пункт украинского штурмового батальона, говорится также в сводке.

На Марьинском тактическом направлении ведут успешные наступательные действия штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады и отряда специального назначения «Ахмат», отмечает оборонное ведомство.

Средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, сообщает министерство.