Минпромторг нацелился на одежду, фарму и парфюм

На отчетном мероприятии прозвучали предложения внедрить маркировку «Сделано в России» и еще более заострить «регуляторную гильотину». А министр неожиданно для многих заострил внимание не на тяжелой или высокотехнологичной промышленности, которые уже развиваются, а на необходимости увеличивать производство отечественной одежды и обуви.

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Расширенная коллегия, посвященная отчету за 2022 год и уточнению планов на 2023-й, открылась видеообращением председателя правительства Михаила Мишустина, в котором премьер напомнил о сложностях, возникших у российской промышленности в начале прошлого года — после практически единовременного введения множества жестких западных санкций.

«Мы принимали меры для быстрой адаптации отраслей к новым экономическим условиям, чтобы нивелировать риски остановки и снижения объёмов производства, сохранить рабочие места, трудовые коллективы. На стабилизацию ситуации у большинства наших компаний ушло два—три месяца, и уже с прошлого июня обрабатывающий комплекс показывает непрерывный восстановительный рост», — констатировал премьер.

Мишустин поблагодарил министерства, региональных руководителей и промышленников за эффективное реагирование на вызовы и дал ориентиры на ближайшую перспективу.

«Сейчас перед нами стоит задача достижения независимости от иностранных решений, — сказал он. — И важно сделать все необходимое, чтобы по итогам года доля обрабатывающего сектора увеличилась в ВВП страны. Промежуточные результаты первых четырёх месяцев показывают, что эта цель достижима.»

Устойчивость обеспечили заранее

В своем докладе Денис Мантуров уточнил, что в течение прошлого года уровень промышленного производства упал на 1%, а в 2022 году должен вырасти на 1%, но по отношению не к прошлому, а к относительно благополучному позапрошлому году.

Устойчивость, которую продемонстрировала промышленность в последний год, начала, по словам министра, закладываться еще 15 лет назад. Во время кризиса 2008 года производство упало на 15%, но именно тогда было принято решение организовать структуру тесного взаимодействия между Минпромторгом, регионами и бизнесом.

«Мы настояли на том, чтобы губернаторы согласовывали с федеральным министерством назначения на должности руководителей промышленного сектора в региональных правительствах. Не всем это нравилось, многие говорили, что это антиконституционное давление на глав регионов, — напомнил Мантуров, который в тот год работал заместителем министра. — Но время показало нашу правоту.»

В результате, в сложном 2014 году производство упало уже всего на три процента, а 2022 год, несмотря на беспрецедентное давление и мрачные прогнозы, закончился минимальным снижением промышленных мощностей при том, что государство, подчеркнул министр, не стало изменять своим рыночным подходам к экономике.

Он не стал в отчетном докладе заострять внимание на беспрецедентном росте оборонной промышленности и обстановке в других отраслях, которые носят стратегический характер, а подробно остановился на отраслях потребительского спроса.

Ниши следует занимать. И надолго

«В отраслях потребительского спроса нужно действовать осторожно, чтобы не искажать конкуренцию и не лишать покупателя возможности выбора, — подчеркнул Мантуров. — Чтобы максимально удовлетворить потребности наших граждан, мы стали использовать параллельный импорт и привлечение технологических партнеров из дружественных стран, одновременно формируя предпосылки для усиления российских производителей во всех рыночных нишах.»

Это касается и фармацевтики, и легкой промышленности, индустрии социальных товаров, потребительской электроники, автопрома. Несмотря на отраслевое различие, всем нужно одно и то же: предприятие должно быть обеспечено сырьем, материалами, комплектующими и оборудованием. Механизмы государственной поддержки предусмотрены для каждого этапа создания продукции, но очень важна активная позиция региональных властей, которые являются проводниками интересов местных предприятий.

«Я также очень прошу региональных министров подключиться к развитию малого бизнеса, который может стать поставщиком для более крупных предприятий», — сказал вице-премьер.

По словам Мантурова, наша торговая сфера успешно справилась с вызовами прошлого года, быстро насытив магазины отечественными продовольственными товарами. Это было сделано без государственного вмешательства (хотя оно в таких случаях возможно), благодаря тому, что отечественная торговля выстроила разветвленную товаропроводящую инфраструктуру мирового уровня. Торговые сети давно нацелены на поиск новых поставщиков и партнеров — в том числе они могут становиться инвесторами для новых отечественных производств.

«Уход иностранных брендов высвободил спрос по таким товарам, как одежда, обувь, косметика и парфюмерия», — обратил внимание министр. По этим товарным категориям мощности российских компаний не полностью загружены, и нужно использовать эти резервы, чтобы занять пустующие ниши.

«А розница здесь должна стать партнером и помогать развитию российских предприятий. Тем самым мы расширим участие торговли в достижении технологического суверенитета», — уверен министр.

Чтобы не приводить множество конкретных примеров того, как на место ушедших западных товаров пришли отечественные (в том числе созданные новыми малыми предприятиями при поддержке государства или торговых сетей), Мантуров привел такую масштабную иллюстрацию:

«В прошлом году для того, чтобы насытить рынок, мы сформировали механизмы параллельного импорта. Изначально в перечне товаров для него было более 1300 позиций. Но по мере насыщения рынка разнообразной конкурентоспособной отечественной продукцией, мы стали постепенно снижать перечень и номенклатуру товаров, которые компенсированы отечественным производителем и понравились потребителю. Сейчас количество позиций уменьшилось в несколько раз — осталось около 300 позиций, и это число постепенно будет уменьшаться.»

Он также отреагировал на ситуацию с компанией Johnson & Johnson, которая сначала заявила о прекращении поставок контактных линз в Россию, а через неделю — о желании остаться на рынке.

«Мы не можем раз в неделю менять свои планы. Параллельный импорт для линз мы наладили, и он пока будет функционировать, — сказал Министр. — Но если наши дистрибьюторы убедятся, что производители из Johnson & Johnson ведут себя ответственно, — выведем эту продукцию из параллельного импорта.»

Диалоги о Минпромторге

Помимо Дениса Мантурова, на коллегии выступали губернаторы, депутаты, сенаторы, представители ведомств и бизнес-сообщества. Их выступления часто переходили в диалог с министром, как это бывает при повседневном общении.

«Если нужно решить какой-то производственный вопрос, мы можем созвониться с министром и в два часа ночи, — сказал губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин. — Поэтому не будет новостью, если я повторю, что нужно быстрее избавляться от устаревших нормативных актов и требований, которые ничего больше не дают, а только замедляют работу предприятий.»

«Будем точить "регуляторную гильотину", уже это делаем», - ответил Мантуров.

«Я недавно изучал структуру правительства СССР, и обнаружил, что функции более чем половины министерств того правительства сейчас лежат на Минпромторге, — сказал президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Но критически отозвался о том, что промышленная ипотека недоступна для малых предпринимателей — слишком короткий срок дается для ее погашения.

Мантуров ответил, что брать такую нагрузку заставляет сама жизнь. А продолжительность ипотечного срока определяют все-таки банки, а не министерство.

Аудитор Счетной палаты Андрей Перчян объяснил, почему к Минпромторгу приковано повышенное внимание надзорного ведомства: «Минпромторг курирует три десятка отраслей, за прошлый год министерство распределило тысячу субсидий, поэтому 11 проверок, которые мы провели в прошлом году — еще не много. Мнпромторг — объект повышенного внимания».

«В этом году мы тоже без работы вас не оставим», — пообещал Мантуров, на что Перчян ответил шуткой: «Счетная палата — это не наградной отдел ЦК КПСС», — но добавил уже серьезно, что нарушений проверками не выявлено.

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на коллегии сообщил, что его регион — один из самых промышленно развитых. В промышленности занято более 31% населения, на территории 230 промпредприятий, но 100 из них пока простаивают. Причина тому — региональная специфика: они заминированы.

Мантуров ответил, что во всем, кроме разминирования, Минпромторг поможет.

Сделано в России

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил ввести в законодательство понятия «Сделано в России» или «Российская Работа» и «Российская услуга».

«Эти понятия нужно инкорпорировать в законы о госзакупках 44ФЗ и 223 ФЗ, и другие законы, которые будут гарантировать спрос на качественную российскую продукцию и служить поддержке отечественного производителя», — сказал Шохин.

Эту задачу, по его мнению, может решить Минпромторг совместно с предпринимательским сообществом. Напомним, маркировка «Сделано в России» стала применяться с 1893 года, но после революции 1917 года ее упразднили. В 2015 году этот национальный бренд был утвержден правительством вновь, однако никакой правовой документации выпущено не было, преимуществ маркировка не дает. К тому же сейчас ее можно вносить в штрих-коды по желанию — в том числе и на продукцию, которая произведена не в России.