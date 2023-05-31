Негосударственные пенсионные фонды нарастили вложения в гособлигации

Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) в портфеле пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в I квартале выросла на 0,7%, до 37,6%, а в пенсионных резервах — на 1,3%, до 22%. При этом сократились вложения в корпоративные облигации, так как в сравнении с ОФЗ они стали менее привлекательными по соотношению риск/доходность, сообщили в ЦБ.

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«Общей тенденцией динамики портфелей пенсионных резервов и пенсионных накоплений НПФ стало увеличение объемов вложений в государственные облигации и уменьшение долей вложений в корпоративные облигации. Из-за незначительной премии за риск корпоративные облигации уступают ОФЗ по соотношению риск/доходность, что в условиях снижения ликвидности рынка корпоративных облигаций, а также прекращения публикации финансовой отчетности эмитентами могло дополнительно стимулировать НПФ к активному участию в размещении новых выпусков ОФЗ на рынке. Доля пенсионных средств на рынке ОФЗ выросла за счет снижения доли нерезидентов, объем вложений которых в российский госдолг снизился за январь – март 2023 года. Также в обоих портфелях НПФ увеличились доли депозитов», — говорится в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов».

Регулятор уточнил, что объем денежных средств на депозитах у пенсионных накоплений вырос на 0,9%, до 3,6%, у пенсионных резервов — на 1,7%, до 4,8%. По итогам января – марта в портфеле пенсионных накоплений НПФ доля корпоративных облигаций снизилась на 2,8%, до 45%, в портфеле пенсионных резервов – на 2,1%, до 42,8%.

