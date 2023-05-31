«Подлейшая позиция»: в МИД прокомментировали реакцию Запада на попытки атаковать Москву дронами

Страны Запада продемонстрировали подлую позицию по украинской атаке дронов на Москву.

Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Статья по теме: Известный военкор назвал конкретную цель атаки дронов ВСУ на Москву

«Это, конечно, абсолютно подлейшая позиция. Другого нет ни слова, ни определения: видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это — пропаганда», — отметила дипломат.

Накануне, 30 мая, атака украинских беспилотников была отражена в Москве и Московской области. Как заявили в Минобороны РФ, на столицу были направлены восемь БПЛА самолетного типа, пять из них были сбиты в Подмосковье зенитно-пушечным комплексом «Панцирь-С». Еще три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, они отклонились от назначенных целей и повредили фасады жилых домов в Москве; пострадали, по словам мэра города Сергея Собянина, два человека.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что не знаком о с подробностями инцидента и отказался делать предположения о причастности к нему кого-либо, однако, отвечая на вопрос, может ли Киев наносить удары по территории РФ, отметил, что у Украины есть «право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России наступать на украинскую территорию».

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик проинформировал, что организация осуждает удары по гражданским лицам и инфраструктуре. При этом он добавил, что атаки на Москву «не идут в сравнение» с массированными ударами в отношении украинских городов.

В Вашингтоне сообщили, что Белый дом пока собирает информацию по произошедшему, и отметили, что «в целом не поддерживают» атаки вглубь России.

Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что «слова эти произносятся как-то стыдливо и неуверенно» и заявил, что реакция Вашингтона относительно вчерашнего инцидента по сути поощряет действия террористов. «Чего только стоят попытки прикрыться фразой о том, что здесь "собирают сведения". И тут же официальные лица переключаются на информационную атаку против нашей страны», — цитирует Антонова «РИА Новости».