Президентом Латвии стал министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич

По итогам третьего тура голосования в сейме Латвии президентом страны избран министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

За Ринкевича, кандидатуру которого выдвинула партия «Новое Единство», проголосовали 52 депутата при минимальном пороге в 51 голос, передает «Интерфакс». Кандидата от «Объединенного списка» Улдиса Пиленса в третьем туре поддержали 25 парламентариев.

Отмечается, что в первом и во втором турах Ринкевичу не удалось набрать необходимого числа голосов, за него выступили по 42 депутата.

Действующий президент Латвии Эгил Левитс, который занимал эту должность с 2019 года, принял решение не баллотироваться на второй срок, пишет агентство.

Ринкевич занимал пост главы МИД с 2011 года, одним из стратегических интересов Латвии он называл поражение России на Украине, отмечает РБК. По его словам, это должно «восстановить мировой порядок и доверие к мультилатералистскому подходу к международным отношениям».