Промышленные рукава и шланги. Виды и области применения в промышленности

В продаже встречаются различные шланги для промышленности. Какие из них лучше подходят для той или иной отрасли, не сразу разберешься. Случается, что на предприятии используют типы рукавов, которые не вполне соответствуют его потребностям. Между тем правильный выбор промышленного шланга по назначению — залог максимально безопасной и эффективной работы системы.

Ключевые параметры выбора

Чтобы правильно подобрать промышленный шланг, определитесь с такими параметрами:

Размер. Учитывают внутренний диаметр рукавов. Это значение в шлангах должно соответствовать размеру соединения оборудования.

Температура. У каждого шланга своя минимальная и максимальная рабочая температура.

Тип. Рукава бывают напорными, всасывающими, напорно-всасывающими и безнапорными. Напорные — нагнетают жидкости, газы, сыпучие материалы. Всасывающие — обеспечивают обратное движение под вакуумом. Напорно-всасывающие — объединяют функции напорных и всасывающих рукавов. Безнапорными шлангами транспортируют вещества без напора, самотеком.

Транспортируемая среда. По шлангу может передаваться вода/воздух, топливо, химические вещества, пар, абразив, пищевые материалы.

Давление. Для различных транспортируемых сред требуются трубки с разными значениями рабочего давления.

Классификация рукавов по назначению

Рассмотрим несколько наиболее востребованных видов.

Маслостойкие и бензостойкие

Шлангами этого вида транспортируют горючие жидкости вроде дизельного топлива и бензина, а также отопительные масла, антифриз. Устойчивы к сильным ударам, прочны и эластичны. Применяются в нефтехимической отрасли — при перегонках нефти, танкерных и ж/д перевозках нефти и нефтепродуктов.

Химстойкие

Рукава для подачи химикатов, топлива и прочих агрессивных веществ. Обладают высокой стойкостью к широкому спектру кислот и щелочей, включая высококонцентрированные. Специальное покрытие химстойкого шланга противостоит негативному воздействию агрессивных сред.

Абразивостойкие

Применяются для подачи сыпучих материалов, например, песка, щебня, цемента, транспортировки высокоабразивных веществ на бетонных заводах, удаления шлама и твердых бытовых отходов на коммунальной технике, а также в пескоструйных работах.

За счет структуры материала у этих рукавов высока стойкость к износу, истиранию и воздействию транспортируемых абразивных веществ.

Для пищевых продуктов

Применяются для транспортировки молока, питьевой воды, жиров, спирта и других продуктов. Пищевым шлангам присущи: гигиеничность, безвредность для здоровья человека, стойкость к высоким температурам и температурным перепадам, к химическим воздействиям извне. Они не придают транспортируемым веществам посторонний запах или вкус.

Для воды и воздуха

Изделия этого вида широко используются в сельском хозяйстве, в строительной и других отраслях промышленности. Они оптимальны для транспортировки воздуха и непитьевой воды. Устойчивы к истиранию и атмосферному воздействию.

Для пара

Паровые рукава устойчивы к высоким температурам и атмосферным воздействиям. Их активно используют в пищевой промышленности, на молочных и пивоваренных заводах, на линиях розлива, скотобойнях. Шланг для подачи пара также применяют в нефтехимической промышленности, для чистки труб, емкостей и запорной арматуры.

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