«Роснефть» приятно удивила, причем дважды

Сейчас все внимание инвесторов приковано к нефти. Именно ее почти обвальное снижение вчера стало причиной коррекции российского рынка акций.

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Сегодняшнее утро тоже было довольно хмурым для фондовых «быков». Нефть слабо дешевела в ходе азиатских торгов, но усилила снижение с открытием европейских бирж. Поводом для активизации распродаж послужила плохая статистика из Китая, где Индекс производственной активности упал в мае до 48,8 п. с апрельских 49,2. Значение этого индикатора ниже 50 пунктов говорит о замедлении экономического роста. При этом нефтяные трейдеры полагали, что именно уверенное восхождение китайской экономики станет одним из главных драйверов роста нефти.

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На этих данных нефть к обеду опустилась под сильную техническую поддержку $72, но закрепиться ниже нее не смогла. Судя по характеру торгов, спекулянты стали агрессивно фиксировать прибыль, откупая нефтяные контракты. В воскресенье состоится саммит ОПЕК+, а все помнят, что на прошлой неделе министр нефти Саудовской Аравии прозрачно намекнул, что играющие на понижение нефти спекулянты могут быть наказаны рынком.

Послеобеденный отскок нефти оказал весомую поддержку российскому рынку акций, который уверенно пошел вверх.

Главным же событием сегодняшнего дня стал взлет акций «Роснефти».

Сначала компания поразила всех своим отчетом за первый квартал 2023 г. Выручка относительно предыдущего квартала снизилась на процент из-за падения рублевых цен на российскую нефть Urals, но при этом EBITDA «Роснефти» взлетела на 25,1% в квартальном выражении, а чистая прибыль — на 45,5%, до 323 млрд рублей.

«Это выше консенсус-прогноза в 236 млрд руб., а также нашей консервативной оценки в 167 млрд руб.», — написали аналитики БКС.

«Исходя из прибыли только за первый квартал текущего года, акционеры могут рассчитывать на дивиденды в размере 15,24 рубля — это 3,4% доходности по текущим ценам», — быстро посчитали аналитики «Газпромбанк Инвестиции».

Для сравнения, вчера совет директоров «Роснефти» принял решение рекомендовать выплатить финальные дивиденды за 2022 г., а фактически за второе полугодие, в размере 17,97 руб. на акцию. Промежуточные дивиденды за первое полугодие оставили 20,39 руб. на акцию.

Естественно, что на этой новости акции «Роснефти» стали сильно расти, игнорируя падавшую до обеда нефть. Очень часто «голубые фишки» недолго растут даже на отличной отчетности, поскольку спекулянты быстро начинают фиксировать прибыль. Но с «Роснефтью» сегодня этого не произошло: бумага продолжила уверенно дорожать, прибавив за день почти 3% и вплотную подойдя к техническому сопротивлению 350 руб.

Вслед за «Роснефтью» пошли в гору и другие высоколиквидные нефтяные бумаги: «Лукойл» подорожал на 0,8%, «Газпромнефть» — на процент. Теперь инвесторы думают, что снижение рублевых цен на нефть может оказаться не таким страшным для нефтяников, поскольку они смогут использовать какие-то механизмы для повышения прибыли.

Завтра, кстати, «Лукойл» последний день торгуется с годовыми дивидендами (дивидендная доходность — около 9%), поэтому в бумаге могут быть сильные движения.

Разочаровала «Алроса». Сегодня до открытия торгов появилась информация, что наблюдательный совет компании рекомендовал не выплачивать дивиденды. При этом компания ранее отказалась от выплат за втрое полугодие 2021 г. и первое полугодие 2022 г. Вчера до обеда акции компании на пике росли на 6,6%, но к закрытию торгов от этого подъема осталось чуть менее процента. Сегодня бумага подешевела на 2,3%. Остается непонятным, почему госкомпания отказалась распределять прибыль, и не было ли вызвано вчерашнее падение бумаги во второй половине дня появлением у кого-то какого-либо инсайда.

С другой стороны, в решении наблюдательного совета «Алросы» можно увидеть и позитив — если Минфин РФ не настоял на выплате дивидендов, то, значит, он уверен в стабильности федерального бюджета.

«Мечел» вынужденно сократил объемы производства угля в первом квартала до 2,1 млн т, что на 16% меньше уровня прошлого квартала и на 25% меньше, чем было произведено годом ранее. Компания объясняет это тем, что железнодорожники не справляются с перевозкой угла в дальневосточном направлении. С учетом наращивания торгового оборота с Китаем, вряд ли стоит ждать улучшения логистической ситуации для «Мечела». Сегодня обыкновенные акции компании с результатом -3% возглавили список аутсайдеров дня, а подешевевшие на 2,2 привилегированные акции заняли третье место.

В целом же Индекс Мосбиржи по итогам дня вырос на 0,7%, продолжая сохранять восходящий тренд от 10 мая и вновь уйдя к годовым максимумам. В ближайшие дни рынок акций продолжит получать поддержку от реинвестирования поступающих инвесторам дивидендов Сбера и покупок акций других компаний под дивиденды. Но скоро этот драйвер начнет иссякать.

Спокойно прошли торги на валютном рынке. По итогам дня рубль к оллару практически не изменился. При этом сегодня оборот торгов сократился относительно понедельника и вторника, когда наблюдались девальвационные явления.