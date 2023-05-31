Российский производитель серверов Yadro представил планшет на собственной ОС

Российская группа компаний Yadro представила свой первый планшет Kvadra_T, работающий на собственной операционной системе (ОС). Сборка планшета проходит на заводе компании в Дубне, первые отгрузки клиентам начнутся в IV квартале 2023 года, но уже сейчас устройство доступно по предварительному заказу по цене 39 990 рублей, говорится в сообщении Yadro.

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«Работая над планшетом KVADRA_T, мы ставили амбициозную цель – выпустить продукт международного уровня, эстетически приятный и удобный в использовании, с актуальными техническими характеристиками. Во всех этапах создания KVADRA_T от дизайна до производства участвовали инженеры YADRO и команда международно признанных промышленных дизайнеров NotAnotherOne. Дизайн планшета, как и весь бренд KVADRA, вдохновлен произведением супрематиста "Черный квадрат" Казимира Малевича», — отметил гендиректор YADRO Клиентские системы Дмитрий Черкасов.

Планшет оснащен 8-ядерным ARM-процессором с частотой до 2,4 ГГц, почти 11-дюймовым (10,95") IPS экраном с разрешением FullHD. На борту планшета установлен накопитель на 128 ГБ и 6 ГБ ОЗУ.

В компании сообщили, что планшет работает на базе собственной операционной системы KVADRA OS, совместимой с широким спектром программ и устройств. В ходе ее разработки были «глубоко переработаны» все компоненты Android Open Source Project (AOSP) и интегрирован крупнейший российский магазин приложений RuStore. Планшеты доступны в трех цветах: «аргентум», «графит» и «серенити». Пользователи смогут также заказать за отдельную плату клавиатуру, чехол и стилус, в том числе, активный.

«Для клиентов из корпоративного и государственного секторов будет выпущена расширенная версия продукта под управлением мобильной доверенной операционной системы "Аврора". Она станет доступна для заказа до конца лета текущего года. Планшет удовлетворит потребности заказчиков, в ИТ-контуре которых необходимо обеспечивать повышенный уровень безопасности и конфиденциальности чувствительных данных», — добавили в компании.

Кроме того, ГК Yadro планирует уже в текущем году расширить ассортимент ноутбуками и ПК.

