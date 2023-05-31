США и Китай едины в одном — в давлении на нефтяные цены

Цены на нефть снизились на азиатских торгах в среду, продолжив резкое падение, начавшееся во время предыдущей торговой сессии. Участники рынка ждут голосования по потолку госдолга США, причем, по некоторым данным, далеко не все сенаторы согласны с предложенными им условиями и будут выступать против соглашения. Это снова всколыхнуло опасения в отношении потенциального дефолта в крупнейшей мировой экономике.

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Остается меньше недели до крайнего срока принятия решения по госдолгу США — 5 июня, даты, которая может иметь разрушительные последствия для мировой экономики. Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,3%, до 73,52 доллара за баррель, а на WTI — до 69,27. Оба контракта находятся вблизи месячных минимумов.

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Между тем утром в среду, 31 мая, вышли разочаровывающие экономические данные из Китая, усилившие опасения по поводу падения спроса на сырье, пишет Investin. Производственный сектор Китая сокращался в мае второй месяц подряд; рост общей деловой активности тоже упал, поскольку экономический подъем в стране после COVID остановился.

Настроения инвесторов остаются напряженными и в преддверии заседания Организации стран-экспортеров нефти в предстоящие выходные: противоречивые заявления из России и Саудовской Аравии привели к росту неуверенности рынков относительно планов картеля по дальнейшему сокращению добычи. ОПЕК неожиданно сократила добычу в апреле, причем сокращения вступили в силу только в начале мая. Но производство и экспорт в России по-прежнему остаются в основном стабильными, поскольку страна является основным поставщиком в Индию и Китай. И если министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман на прошлой неделе призвал продавцов на рынке сырья «остерегаться» потенциальных шагов картеля, то вице-премьер РФ Александр Новак, напротив, заявил, что не ожидает никаких новых мер со стороны ОПЕК+, поскольку группа только приступила к сокращению добычи в этом месяце.

Неопределенность в отношении предложения и опасения ослабления спроса привели к тому, что цены на нефть в мае снижаются пятый месяц подряд, причем контракты на Brent и WTI упали на 7–10%.

Сильный доллар также оказывает давление на рынки сырой нефти на фоне ожиданий того, что ФРС продолжит повышать ставки в ближайшие месяцы. Сейчас основное внимание уделяется данным по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые будут опубликованы в эту пятницу и могут дать дополнительные подсказки на этот счет.

Разброс прогнозов — от 72 до 80

Brent с начала текущей недели потеряла уже 5% (большая часть снижения произошла во вторник), подтверждает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова. По ее словам, на это работают, во-первых, неопределенная ситуация с потолком госдолга США, которая, казалось, уже близка была к решению, а во-вторых — более слабая, чем ожидалась, статистика по Китаю.

Индекс деловой активности в промышленности КНР второй месяц подряд держится ниже 50 пунктов, что говорит о спаде. В мае индикатор просел до минимума за 5 месяцев — 48,8 пт. Это, считает эксперт, рушит концепцию сильного спроса Китая в этом году. Остается надеяться, что ситуация с госдолгом в США будет все же разрешена положительно (потолок в очередной раз поднимут), а автомобильный сезон окажется сильным и поддержит спрос на сырье.

Кроме того, в Китае закончился сезон техрегламентов на НПЗ, и они могут вернуться к наращиванию закупок под запасы на лето. Как полагает Крылова, при реализации упомянутых факторов цены на нефть Brent вернутся обратно к 78–80 долл./барр. Пока же в ПСБ считают, что поддержка может быть нащупана на уровне низов начала мая — около 72 долл./барр.

Шансы на рост есть. Но и на падение — тоже

На этой неделе в фокусе будет оставаться статистика из Китая, а также отраслевые данные от Минэнерго США, по которым можно будет оценить динамику спроса в условиях начала высокого автомобильного сезона, подтверждает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Шансы на возвращение фьючерсов Brent к росту есть, полагает он, поскольку на физических рынках ситуация с доступностью поставок все еще достаточно напряженная.

Между тем, считает Галактионов, определяющими являются новости по поводу перспектив глобальной экономики и спроса на топливо, так что нельзя исключать, что выше 80 долл. за баррель в ближайшее время котировки не поднимутся. Вероятный торговый диапазон на эту неделю 72–76 долл. за баррель Brent.

Нефть марки Brent в конце месяца демонстрирует резкий рост волатильности и продолжает снижаться к локальным минимумам текущего года, отмечает, в свою очередь, финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. Минимальное значение — 70,17 долл. за баррель. Седьмая по счету месячная свеча с высокой вероятностью закроется ниже цены открытия. В мае нефть потеряла 8,4%. По состоянию на 9:15 мск стоимость нефти марки Brent — 73,52 долл. за баррель.

Возможно, предполагает аналитик, июнь станет для котировок нефти более позитивным. Он отмечает, что сезонный фактор на рынке нефти присутствует, но явной корреляции сезонных изменений цен на нефть в ходе ретроспективного анализа не выявлено. Сегодня в 17:30 мск выходит еженедельная статистика по запасам сырой нефти, которая может добавить волатильности ценам.

Технически, нефтяные цены сейчас тестируют сильную зону поддержки 70,1–75,4 долл., от которой можно ожидать отскока в район 84—90 долл. за баррель. В случае пробоя зоны сопротивления откроется путь в диапазон 60–66 долл., предполагает Чеврычкин.

Что к чему привязывать и куда поставлять

«Роснефть» предлагает правительству привязать расчет нефтяных налогов к сорту Dubai, а не Brent, как сейчас, отмечает Сергей Чеврычкин. Причина в том, что основные потоки российской нефти теперь перенаправлены в Азию, где, в основном, торгуется Dubai, тогда как европейский сорт Brent мало представлен. Сама «Роснефть» уже перешла на привязку к Dubai для поставок Urals.

Как считает аналитик, предложение Роснефти актуально в текущих условиях. Однако нужно понимать, что оно относится к административной процедуре и структурных влияний на актив иметь не будет. Белоруссия, лишившаяся из-за санкций доходов от транзита российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», хочет компенсировать потери. Планируется поднять тариф на прокачку по северной и по южной веткам нефтепровода. В случае согласования предложения, поставки подорожают для Германии, Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

Сейчас сложно прогнозировать, говорит Сергей Чеврычкин, как новость фундаментально отразиться на спросе в среднесрочном или долгосрочном плане, потому что европейские потребители могут искать альтернативные предложения — в том числе частично компенсировать потребление энергоносителей за счет альтернативных источников энергии.