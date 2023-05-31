Тренды не рассказали ЦБ самого главного

Банк России в первой половине недели опубликовал бюллетень «О чем говорят тренды: постепенное усиление инфляционного давления». И вот на это раз тренды, на основе результатов опросов и динамики различных оперативных индикаторов «сказали» о том, что за рост российской экономики во втором квартале благодарить нужно расширение потребительской и инвестиционной активности, а также высокий спрос со стороны государства. Но, конечно, к этому не сводится то, о чем говорят тренды.

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«Российская экономика остается на траектории роста, получая подпитку от растущего спроса со стороны государства, населения и инвестиций. Оживление потребительского спроса стало заметной и набирающей силу тенденцией в последние месяцы. Она обусловлена растущим спросом на труд при дефиците предложения, ускоряющимся ростом реальных заработных плат, увеличением потребительской уверенности и снижением уровня тревожности, а также накоплениями, сделанными в предыдущие кварталы, когда наблюдалась высокая норма сбережений», — с элементами психологизма, впрочем, волне уместного, отмечается в докладе. Важно объяснение природы роста спроса: минус тревожность, плюс прирост зарплат.

«Инвестиции частного сектора тоже увеличиваются, хотя об этом можно пока судить только по косвенным и опросным данным», —говорится в докладе про рост инвестиций. Очень хорошо, что ЦБ не упускает из виду и такие данные.

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Его аналитики обращают внимание и на то, что расширение масштаба производства товаров по госзаказам «как части агрегированного спроса в экономике также увеличивает ВВП».

В то же время подчеркивается, что на общий объем предложения товаров и услуг, производимых для частного потребления «это влияет только косвенно и с задержкой во времени – через создание новых возможностей для бизнеса, например, в результате завершения государственных инфраструктурных проектов».

«В результате развития отмеченных выше тенденций обостряется конкуренция за ресурсы — трудовые, производственные, финансовые. Это уже видно по рекордно низкой безработице при росте занятости, рекордно высокому или близкому к этому уровню загрузки производственных мощностей во многих отраслях экономики, высоких темпах роста корпоративного кредитования», — пишут аналитики ЦБ. И эти почти бравурные строки, от которых теплеет на сердце, подводят нас, оказывается, от приятного тепла к теме возможных рисков вхождения в фазу перегрева.

В ЦБ отмечают, что «важную роль в повышенном спросе играет высокий положительный бюджетный импульс, сформировавшийся в прошлом году в результате проведения контрциклической бюджетной политики». «Возврат бюджета к своим устойчивым среднесрочным параметрам, определяемым бюджетным правилом, позволил бы как минимум частично сдержать формирующийся “навес” совокупного спроса», — говорится в докладе.

То, помнится, жаловались на слабый спрос, теперь — на «слишком» большой. Да, экономистам не угодишь. Но объяснение есть: спрос не успел (не смог, ему не помогли?) родить предложение. Отсюда и пресловутый перегрев, точнее, его риск.

Экономика РФ во втором квартале остается на траектории роста на фоне возросшего спроса со стороны госсектора, оживления потребительского и инвестиционного спроса частного сектора, при этом предложение отстает от расширения спроса, и есть риски вхождения в фазу перегрева, говорится в документе. «По оценке департамента на основе предварительных данных Росстата, рост ВВП в первом квартале составил 0,6% к/к (с очисткой от сезонности). Оперативные данные свидетельствуют о сохранении схожего темпа роста ВВП и во втором квартале», — а это в любом случае хорошо.

А что же с перегревом? Отмечая, что динамика внутреннего предложения товаров и услуг отстает от динамики внутреннего спроса, аналитики ЦБ пишут: «В случае невозможности закрыть этот разрыв за счет увеличения импорта, экономика войдет в фазу перегрева, когда на дальнейший рост спроса будут в большей мере реагировать цены и гораздо в меньшей степени – производство. Если предложение не будет своевременно подстраиваться под расширение спроса, экономика может вступить в фазу перегрева», — предупреждают в ЦБ.

При этом там отмечают, что годовая инфляция в апреле снизилась до 2,3%. Но уже с мая, как прогнозируется, начнет расти — по мере того, как из расчета будут выходить низкие значения прошлого года, когда цены снижались или оставались стабильными после весеннего всплеска (2023 года). Текущие темпы инфляции сохраняются на уровне примерно 4% в пересчете на год.

При этом структура инфляции меняется: рост цен более волатильных товаров и услуг замедляется, в то время как рост цен менее волатильных категорий ускоряется. В то же время, подчеркнул (не изменив, заметим, себе) регулятор, инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне, а проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными.

«Если на картину жесточайшего дефицита денег наложить кадровый голод…»

На фоне вышеописанного сценария приоритетом становится — стимулировать промышленность производить те товары, на которые наблюдается высокий спрос, полагает член экспертного совета по защите прав розничных инвесторов, инвестсоветник в реестре ЦБ РФ Юлия Кузнецова. Один из выходов, по мнению эксперта —низкие кредитные ставки.

Дисбаланс спроса и предложения в экономике приводит к разгону инфляции, соглашается с ЦБ эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. В последние месяцы мы видели резкое ее замедление, но это был эффект очень высокой базы макропоказателя от 2022 года.

Сейчас снижение инфляции прекратилось, и, возможно, ценовое дно пройдено, то есть к концу года вероятен рост цен и показателя инфляции, считает аналитик. «А это значит, что монетарный цикл ЦБ может и развернуться, то есть ключевая ставка вряд ли уже опустится с 7,5%, а вот временно подрасти теперь может, чтобы экономике удержаться в границах прогнозной инфляции регулятора», – говорит он.

Перегретости экономики в классическом понимании в России нет, указывает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Отставание предложения от спроса, это лишь отражение сложившейся ситуации с мобильностью населения и спадом производства в ряде отраслей. Наиболее остро стоит вопрос с наличием автомобилей.

Импорт из Китая пока не заполняет рынок, что приводит к росту цен. Однако и этот рост не тормозит покупательскую активность. Частично она провоцируется высокими инфляционными ожиданиями населения на фоне ослабления рубля. Последнее, кстати, также провоцирует продавцов на покрытие потенциальных валютных рисков за счёт более высокого ценника.

К сожалению, полагает аналитик, быстро решить данную проблему невозможно, так как ушедшие иностранные производители поставляли многие компоненты из других стран. Соответственно, среднесрочным выходом может быть организация отверточной сборки азиатских автомобилей с постепенным увеличением внутренних возможностей.

Рост заработных плат происходит весьма неравномерно и связан он с ощутимым числом уехавших из страны, а также мобилизованных в рамках СВО, говорит Алексей Кочетков. При этом в России дефицит трудовых ресурсов ощущался и до кризиса. Соответственно, сложившаяся ситуация лишь усиливает спрос, как на квалифицированные кадры, так и на работников с низкой квалификацией. В экономическом плане рост зарплат скорее является положительной тенденцией, так как обеспечивает повышенную потребительскую активность.

Другое дело, говорит Андрей Кочетков, что процессы замещения импорта существенно отличаются по времени реализации в различных отраслях. В продовольственной сфере этот процесс успешно реализован, но по прочим направлениям он только начинается. Поэтому от успеха замещения импорта в автомобилестроении, электронике и некоторых других сферах будет зависеть состояние напряжённости баланса спроса и предложения.

Стимулирование промышленности и импорт производств является одним из таких решений, считает эксперт. При этом стоит помнить, что налоговая политика должна быть соответствующей. Инвестиции и развитие ищут выгоду, а не высокие налоги. При этом налоговые поступления могут даже увеличиться за счёт роста активности в связанных отраслях.

Кроме того, уверен Андрей Кочетков, есть смысл задуматься о мягком контроле цен, когда необоснованные повышения приводят к росту налогов для производителей, а вот реинвестирование средств в расширение, напротив, снижает налоговую нагрузку. Впрочем, единичные меры редко помогают. Поэтому нужен комплексный подход, как это было сделано в сельскохозяйственной сфере, которую можно считать моделью для замещения импорта и выхода на уровни производства, которые не только удовлетворяют внутренний спрос, но и становятся источником экспортных возможностей.

На рынке малого бизнеса традиционно присутствует острая нехватка денежных средств, отмечает, со своей стпроны, Екатерина Зеленская, владелец и управляющий ООО «Бухгалтерский дом ТОБУ». И в результате при росте спроса и со стороны госсектора, оживлении потребительского сектора, производителям просто нечего предложить: нет средств на расширение производства, нет внятных программ кредитования.

Точечные госпрограмм поддержки «в полях» работают только «для своих», — говорит предприниматель. Потому что получить кредит от МСП с льготными кредитными ставками — тот еще квест для особо настойчивых. Если на картину жесточайшего дефицита денег наложить кадровый голод и риски неопределенности рынков — желание активно действовать отпадает окончательно, пессимистично замечает она. Малый бизнес занял позицию выжидания-выживания — так видит ситуацию Екатерина Зеленская.