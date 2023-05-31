ЦБ назвал максимальную ставку по депозитам

По итогам третьей декады мая средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 7,75%. По сравнению со второй декадой месяца она не изменилась, а по сравнению с первой — выросла на 0,11%, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

Статья по теме: Доходность выше, чем по депозитам: Силуанов рассказал кабмину о новом виде сбережений

«Результаты мониторинга в мае 2023 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада мая — 7,64%; II декада мая — 7,75%; III декада мая — 7,75%», — сообщили в ЦБ.

Для справки регулятор привел также средние максимальные процентные ставки по вкладам по срокам привлечения средств: для депозитов до 90 дней она составила 5,64%; от 91 до 180 дней — 6,75%; от 181 дня до 1 года — 6,61%; на срок свыше 1 года — 8,37%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

