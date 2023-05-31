В аэропортах предложили разрешить продажи алкоголя duty free для путешествующих по России

Министерство финансов РФ разработало законопроект о беспошлинной торговле алкогольной продукцией в аэропортах для пассажиров, летающих по России.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Документом предлагается до 30 июня 2026 года разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже», — указывается в сообщении.

Поясняется, что мера поддержит операторов международных российских аэропортов и владельцев магазинов duty free, которые понесли существенные убытки от пандемии и санкций.

Проект Минфина опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов. Поправки предлагается внести в закон № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», дополнив его статьей об особенностях торговли алкоголем в международных аэропортах.