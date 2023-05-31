«В человейниках не размножаются»: Делягин оценил перспективы деторождения в РФ

Сегодняшнее представление даже не о комфортности, а о минимальной нормальности, не подразумевает третьего человека на 22 квадратных метрах, тем более взятых в ипотеку. В нынешних условиях первый ребенок для российской семьи — билет в бедность, а второй — в нищету, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале.

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«Люди не могут размножаться в человейниках. Потому что сегодняшнее представление даже не о комфортности, а о минимальной нормальности, не подразумевает третьего человека на 22 "квадратах", а по советским меркам — это гостиничная планировка, на 12 "квадратах" и на 8,7 квадратах — квартиры сейчас такие есть. Кроме того, почти все, что есть, продается в ипотеку. И человек выворачивается наизнанку, чтобы купить чуть побольше и чуть поближе к работе. В результате все деньги уходят на ипотеку. И сегодня, несмотря на все пособия, ребенок — это билет в бедность, второй ребенок — билет в нищету», — заявил Делягин.

Он также указал, что все, кто призывает сейчас россиян рожать, даже не задают себе главный вопрос: «А куда рожать детей, в какое пространство?».

Накануне, выступая на форуме «Демография и семейная политика – 2030: опора на традиционные ценности» первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина сообщила о разрабатываемых дополнительных мерах по повышению рождаемости в России. Предлагается, в частности, для «граждан с высокой семейной нагрузкой» внедрять формы занятости, позволяющие совмещать работу с выполнением семейных обязанностей; развивать арендное жилье, «так как ипотека создает значительную финансовую нагрузку»; повышать доступность и качество услуг присмотра и ухода за детьми, а также укреплять традиционные семейные ценности за счет социальной рекламы и культурно-просветительских мероприятий.

