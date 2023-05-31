В Минпромторге рассказали о первом автомобиле, который будет выпускаться на бывшем заводе Nissan

Первой моделью, производство которой на бывшем петербургском заводе Nissan будет запущено уже в июне, станет Lada X-Cross 5.

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Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы Минпромторга РФ.

«В рамках ПМЭФ АО "АвтоВАЗ" совместно с крупным китайским индустриальным партнером запустит производство на бывшем заводе Nissan в г. Санкт-Петербyрr. Первая модель, которая сойдет с конвейера в июне 2023 года, — Lada X-Cross 5. В течение двух лет планируется запуск в производство еще двух моделей», — отмечается в документе.

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Завод Nissan в Санкт-Петербурге мощностью 100 тыс. автомобилей в год открылся в 2009 году, объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. В конце октября 2022 года японский концерн объявил о решении передать свои российские активы, производственные и научно-исследовательские мощности в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ», который в прошлом апреле получил 68% концерна Renault в капитале «АвтоВАЗа». Сделка совершена за символическую стоимость в один евро и предполагает опцион обратного выкупа в течение шести лет. Сообщалось, что завод в Санкт-Петербурге после ухода японского автопроизводителя из России может начать выпускать машины китайского концерна FAW.

В декабре «АвтоВАЗ» объявил, что начнет производить на заводе машины под брендом Lada, а в феврале стало известно, что в текущем году планируется выпуск до 10 тыс. автомобилей.