В Польше предупредили о риске гражданской войны из-за комиссии по изучению «влияния России»

В Варшаве предупредили о риске начала гражданской войны.

Как пишет обозреватель Politico Войцех Кось, политический кризис в Польше может разгореться из-за комиссии по изучению так называемого влияния России на внутреннюю безопасность республики в 2007-2022 годах. Закон о создании такой структуры президент страны Анджей Дуда подписал 29 мая. Членам комиссии предстоит проанализировать действия чиновников, связанные с передачей сведений третьим лицам, административными решениями, заявлениями от имени госорганов или компаний, а также заключением контрактов и распоряжением государственными средствами. Против решения резко выступает польская оппозиция, утверждающая, что новый орган наделят одновременно полномочиями спецслужб, прокуратуры и суда для борьбы против неугодных политиков в преддверии парламентских выборов.

По словам возглавляющего партию «Польша 2050» Шимона Головни, которые приводятся в материале Кося, Анджей Дуда «серьезно ослабил» страну как внутри, так и за ее пределами, и решил ввергнуть ее в политический кризис.

Обозреватель считает, что президент Польши под видом «искоренения агентов Кремля» может использовать эту структуру для преследования своих противников, в том числе экс-премьера страны, бывшего главы Евросовета и лидера польской оппозиции Дональда Туска. Журналист указывает на то, что подобное положение дел вызывает беспокойство в свете осенних выборов в парламент, и высказывает опасение, что это может вылиться в гражданскую войну.