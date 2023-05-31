Владимир Ефимов: более 2 млрд рублей сэкономили заказчики с помощью торгового бота портала поставщиков

Заказчики портала поставщиков Москвы сэкономили на закупках более двух млрд рублей с помощью торгового бота, который запустили в прошлом октябре. Об этом сообщил 31 мая заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, торговый бот представляет собой технологию подачи ставок: с ее помощью претенденты на исполнение госзаказа могут участвовать сразу в нескольких в котировочных сессиях автоматически, установив в программе «нижний» порог стоимости своих услуг или товаров.

«Благодаря сервису предприниматели могут сэкономить время и упростить участие в котировочных сессиях, сохраняя высокий уровень конкуренции. После запуска торгового бота в октябре 2022 года пользователи портала поставщиков применили его в 36,8 тыс. котировочных сессий, по итогам которых заключены госконтракты на сумму 3,6 млрд рублей. Снижение начальной цены в таких закупках позволило заказчикам сэкономить 2,1 млрд», — сказал Владимир Ефимов.

По оценке департамента информационных технологий столицы, такой сервис позволяет предпринимателям экономить свое время, поскольку котировочные сессии (или мини-аукционы) длятся по три, 6 или 24 часа. При этом предприниматели могут сохранять свою эффективность и участвовать сразу в нескольких закупках. При этом торговые боты не мешают другим претендентам: в процессе котировочных сессий и действия участников, и настройки автоматических ставок регулируются регламентом и непрерывно контролируются системой.

Сегодня на портале поставщиков работают более 55 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из 40 регионов страны, добавил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. «На ресурсе также работает свыше 300 тыс. предпринимателей со всей страны, а каталог предлагаемой продукции включает более двух млн уникальных наименований», — отметил он. По словам Ивана Щербакова, в среднем в день на ресурсе заключают около 1,5 тыс. контрактов.

Специалисты правительства Москвы открывают в регионах России представительства, где обучают работать на портале заказчиков и поставщиков, а также проводят встречи и аккумулируют предложения по доработке ресурса. Кроме того, пользователи портала могут обратиться в службу поддержки по телефону или через онлайн-связь на самом сайте.