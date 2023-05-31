Владимир Ефимов: два центра разработок лекарств откроются до конца 2023 года в ОЭЗ Москвы

Группа компаний «Р-Фарм» до конца 2023 года откроет два центра по разработке медицинских препаратов в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил 31 мая заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Завод "Спутник Технополис", входящий в группу компаний "Р-Фарм", получил статус резидента столичной ОЭЗ в 2021 году и локализуется на площадке "Печатники". Сегодня на предприятии, площадь которого достигает 20 тыс. кв. м., работает 650 человек. До конца 2023 года компания планирует запустить внутри периметра производства два научно-исследовательских центра», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, в этих R&D-центрах компания будет работать над созданием медицинских препаратов для лечения социально значимых заболеваний. «Это позволит дополнительно создать еще 120 новых рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

Разработка в одном из центров будет идти методом химического синтеза, во втором ученые сконцентрируются над созданием иммунных антител, вырабатываемых из плазмы. Центры планируется оснастить опытно-промышленным участком, на котором будут тестировать технологию производства, чтобы затем масштабировать ее и запустить уже непосредственно на заводах.

В разработке и запуске новых проектов компания работает в партнерстве с такими научно-исследовательскими центрами, как им. Гамалеи, МГУ, им. академика Чазова, им. Алмазова.«Моноклональные антитела, полученные в биотехнологическом центре, будут предназначены для лечения онкологических и аутоимунных заболеваний, а также специфических инфекций», — рассказал генеральный директор завода Тимофей Петров.

Напомним, ранее власти Москвы заключили с «Р-Фарм» три офсетных контракта на поставку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. «Общий объем инвестиций в проект реализации завода на момент строительства превысил 10 млрд рублей, что позволило не только в рекордные сроки построить здания и ввести их в эксплуатацию, но и оперативно наладить выпуск препаратов», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Как уточнил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, около 70% площадей предприятия, расположенного в ОЭЗ, занимают так называемые «чистые помещения» с лабораториями, производственными участками для исследований, разработок и апробации.

«Технополис Москва» занимает 6 площадок общей площадью более 260 га. На данный момент производства здесь разместили около 200 компаний, 90 из них имеют статус резидентов ОЭЗ и пользуются налоговыми и другими льготами.