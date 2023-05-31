Власти Кубани рассказали о падении беспилотника на территорию Ильского НПЗ

Оперштаб Кубани сообщил о падении дрона на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе, жертв и разрушений нет.

«Около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода предположительно упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло», — указывается в сообщении.

Уточняется, что в 9:20 устройство в целях безопасности было уничтожено взрывотехниками.

В ночь на 31 мая также была предпринята попытка атаковать беспилотником Афипский нефтеперерабатывающий завод в Северском районе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В результате падения аппарата произошел пожар на одной из установок по перегонке мазута, сейчас он полностью ликвидирован. Инцидент будет расследовать Следственный комитет РФ.

В мае Ильский нефтеперерабатывающий завод был несколько раз атакован БПЛА.