Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации Эрдогана

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин будет представлять Россию на церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.
«Да, Вячеслав Викторович Володин», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, кто будет представлять РФ на церемонии.
Ожидается, что точная дата инаугурации президента Эрдогана станет известна после того, как ЦИК Турции огласит окончательные результаты второго тура президентских выборов. Предположительно, это произойдет 1 июня — в таком случае инаугурация состоится 3 июня.
Источник агентства в Анкаре сообщил, что после инаугурации Реджепа Эрдогана с официальным визитом в Турцию может прибыть президент РФ Владимир Путин. Если такой визит состоится, главными темами переговоров лидеров двух стран станут конфликт на Украине и зерновая сделка, добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проинформировал, что Путин и Эрдоган в состоявшемся недавно телефонном разговоре подтвердили планы провести личную встречу в обозримой перспективе, однако место и дата еще не согласованы.
Второй тур президентских выборов, по итогам которого Высший избирательный совет Турции на основе предварительных результатов признал победу Эрдогана, прошел 28 мая. После обработки 99,43% бюллетеней политик получил 52,14% голосов избирателей. Кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу поддержали 47,86%.