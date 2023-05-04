Акции дня: бумаги «Полиметалла» в плюсе на фоне роста цен на золото

Акции компании «Полиметалл» торговались в плюсе по итогам сессии Мосбирже в четверг, 4 мая. За день котировки выросли на +4,43% до 643,2 руб. за штуку.

Акции компании росли на фоне высоких цен на золото. В четверг спотовые цены на золото (XAU/USD) в моменте на торгах поднимались выше 2080 долларов за унцию. «Мы ждем, что золото пойдет выше - наш ориентир на лето - 2250-2300 долл./унцию. Отметим и евро в паре с долларом, обновившее пики с марта прошлого года. Ждем закрепления пары в нашей целевой зоне 1,10-1,15 в мае-июне, с тенденцией движения в ее верхней границе», - считает руководитель направления «Анализ отраслей и финансовых рынков» ПСБ Евгений Локтюхов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -0,31 % до 2524,51 пунктов. Индекс РТС вырос на +1,01% до 1018,72 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:56 мск составила 73,27 долларов за баррель (+1,86%). Российская валюта укреплялась– 78,05 руб. за доллар.